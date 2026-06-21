世界盃‧圖輯｜日本中午戰突尼西亞　商場直播一片藍海　氣氛高漲

世界盃小組賽進入第二輪賽事，被稱為死亡之組的F組今日（21日）有日本對突尼西亞的賽事，本港多間商場安排直播。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，整個觀賽區及商場各個樓層的欄杆，都迫滿觀眾。大量球迷身穿日本隊藍色戰衣，為愛隊打氣，現場氣氛高漲。



世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

力爭超越16強隊史最佳成績的日本今屆賽事陷入死亡之組，加上本港一向有不少日本球迷，今午對突尼西亞的賽事成為焦點。足本直播今屆所有共104場賽事的奧海城，今日亦在賽事期間舉行「大型睇波派對」，邀請日本隊香港球迷會會員到場觀賽。

商場安排的空地爆滿，場外及樓上兩層可看到大屏幕的地方均佈滿人群；亦有人到商場地下另一個大屏幕前席地而坐觀看賽事。現場估計有過千球迷，大部分穿上日本隊球衣，更有人圍起鉢卷及帶備日本國旗。

日本隊今場發揮不俗，一開賽便取得入球，熱場氣氛甚為高漲，每當日本隊貢獻精彩畫面甚至入球，球迷均爆發陣陣歡呼聲和掌聲。最後日本隊不負眾望，以4比0擊敗突尼西亞。

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，更有球迷展示日本國旗，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，更有球迷展示日本國旗，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）

世界盃小組賽進入第二輪，日本對突尼西亞的賽事香港時間今日（21日）中午上演。在大角咀奧海城，中午有上千名球迷聚集，於中庭收看賽事，現場一片藍海，氣氛高漲。 （夏家朗攝）