少年情侶拍拖性交及肛交　男方被判有條件釋放　簽保守行為兩年

23歲男生涉於8年前，在初戀女友的邀請下與對方性交。男方之後提議肛交，女方雖同意，但過程覺痛叫停。男生早前承認與未成年女童非法性交及肛交罪，案件今（22日）在高等法院判刑。法官李素蘭指，被告與事主在案發時為情侶，二人同齡，事主主動及同意與被告發生性行為，考慮被告及早認罪，本案亦屬特殊情況，責任不應完全歸咎於被告，遂行使酌情權，判他有條件釋放（conditionally discharge），被告需自簽2千元，守行為兩年。



被告A（23歲）被控21歲以下的女童作出肛交及與16歲以下女童非法性交兩罪，案發在2018年10月19日及2019年3月20日。

被告A今在高等法院被判有條件釋放，他需自簽2千元，守行為兩年。(黃浩謙攝)

法官判刑時指 被告和X屬青少年間的戀愛關係

法官判刑時指，被告在2025年畢業於香港大學，現正於家族的會計師樓工作，月入約1.6萬元。李官稱，本案涉及被告和事主X之間的自願性行為。被告和X自5歲起相識，是雙方的初戀，其後X有出現焦慮等的情況。

法官認為，被告和X屬青少年間的戀愛關係。在本案中不涉及成人的性剝削，二人同齡，X主動及同意與被告發生性行為，被告甚至比X年輕。在過程中，X曾因痛楚叫停，惟被告未有即時停下，但最終亦有停止。X在外地留學回港後突然報警，令被告震驚及承受壓力，亦影響其事業發展。

法官認為本案屬特殊情況 責任不應完全歸咎於被告

法官續指，被告及早認罪，重犯機會低，本案亦屬特殊情況，責任不應完全歸咎於被告，遂行使酌情權，以「有條件釋放（conditionally discharge）」形式處理，判處被告自簽2千元及守行為兩年。

案情指，被告與女友X是同學，在案發時，兩人介乎15至16歲。他們在2016年開始交往，至2020年分手。

被告在潤滑劑協助下 和X肛交

在2018年10月19日，二人計畫發生性行為，並相約在X的家性交。他們先是睡房親吻，X有為被告口交，其後再性交約10至15分鐘。

至翌年3月，二人在被告家中約會，被告提議肛交，X同意。其後被告使用安全套，並在潤滑劑協助，但X仍感到痛楚，要求被告停下，但被告不肯，X叫了3次被告始停止，歷時30秒。

在2020年6月，X在WhatsApp封鎖了被告。X感到抑鬱，在同年11月尋求專業輔導。她在翌年赴英留學，學習到何謂性罪行，想起自己與被告發生過性行為，於是回港報警。被告在2022年8月被捕，警誡下保持緘默。

案件編號：HCCC 54/2026