少年情侶拍拖性交及肛交 女方求停未即獲理多年後報警 男方認罪
撰文：陳曉欣
出版：更新：
少年情侶拍拖後已有性交，男方在女方未滿21歲時提議肛交，女方雖同意，但過程覺痛叫停，男不理繼續，至女方再三要求才停止。兩人後來分手，女方到英國升學並理解何謂性罪行後，憶起前男友對她的傷心回憶，遂回港報警。事隔8年，現年23歲的男被告在高等法院承認與未成年女童非法性交及肛交罪，法官李素蘭先為被告索取感化及社會服務令報告，押後至6月27日判刑，被告續准保釋。
男被告A（現年23歲）被控21歲以下的女童作出肛交及，與16歲以下女童非法性交兩罪，案發在2018年10月19日及2019年3月20日。辯方今申請將被告匿名，獲法官李素蘭批准。
被告與X案發時約15至16歲
案情指，被告與女友X是同學，兩人案發時15至16歲，他們在2016年交往，2020年分手。事發在2018年10月19日，二人計劃有性行為，相約在X的家性交。二人在睡房親吻，X為被告口交，二人再性交約10至15分鐘。
用同志遊行取得的安全套及潤滑劑嘗試肛交
在2019年3月20日，被告與X在被告家中約會，被告提議肛交，X同意。被告肛交時，用X在香港同志遊行上取得的安全套和潤滑劑協助，惟X仍感到痛楚，叫被告停下，但被告不肯，X叫了3次被告始停止，歷時30秒。
兩人分手後X曾感到抑鬱並曾接受輔導
及至2020年6月，X不想再找被告，便在WhatsApp封鎖了他。X亦開始感到抑鬱，在同年11月找輔導。她翌年赴英留學，學習到何謂性罪行，她想起自己與被告發生過性行為，於是回港舉報被告。被告在2022年8月被捕，警誡下保持緘默。
案件編號：HCCC 54/2026
工人與12歲女童性交肛交後 多番獻計教事主扮誣告 囚5年9月戀童積犯出獄再找兩男童當性奴 官指過往判刑未阻嚇 囚10年浸大生與15歲女友性交乘機肛交 並稱想試好耐 官斥續犯案囚2年內地醫科生與近1.8米高男子搭訕後肛交 惟該男僅13歲 囚13月2周學生涉強行和15歲女友肛交 稱「想試好耐」 否認非法肛交罪受審