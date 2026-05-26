少年情侶拍拖性交及肛交　女方求停未即獲理多年後報警　男方認罪

少年情侶拍拖後已有性交，男方在女方未滿21歲時提議肛交，女方雖同意，但過程覺痛叫停，男不理繼續，至女方再三要求才停止。兩人後來分手，女方到英國升學並理解何謂性罪行後，憶起前男友對她的傷心回憶，遂回港報警。事隔8年，現年23歲的男被告在高等法院承認與未成年女童非法性交及肛交罪，法官李素蘭先為被告索取感化及社會服務令報告，押後至6月27日判刑，被告續准保釋。



男被告A（現年23歲）被控21歲以下的女童作出肛交及，與16歲以下女童非法性交兩罪，案發在2018年10月19日及2019年3月20日。辯方今申請將被告匿名，獲法官李素蘭批准。

現年23卜一竹竹男被告A在高等法院認罪。(黃浩謙攝)

被告與X案發時約15至16歲

案情指，被告與女友X是同學，兩人案發時15至16歲，他們在2016年交往，2020年分手。事發在2018年10月19日，二人計劃有性行為，相約在X的家性交。二人在睡房親吻，X為被告口交，二人再性交約10至15分鐘。

用同志遊行取得的安全套及潤滑劑嘗試肛交

在2019年3月20日，被告與X在被告家中約會，被告提議肛交，X同意。被告肛交時，用X在香港同志遊行上取得的安全套和潤滑劑協助，惟X仍感到痛楚，叫被告停下，但被告不肯，X叫了3次被告始停止，歷時30秒。

兩人分手後X曾感到抑鬱並曾接受輔導

及至2020年6月，X不想再找被告，便在WhatsApp封鎖了他。X亦開始感到抑鬱，在同年11月找輔導。她翌年赴英留學，學習到何謂性罪行，她想起自己與被告發生過性行為，於是回港舉報被告。被告在2022年8月被捕，警誡下保持緘默。

案件編號：HCCC 54/2026