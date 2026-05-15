區議員施駿興涉非法性交　施認拍靠近照不理想　官反問為何覺不妥

元朗區議員施駿興涉於16年前非禮11歲小六女童X，並在兩年後與該女童拍拖時涉非法性交，施否指控，今（15日）續出庭自辯，承認被指非禮當天與X拍下「伸脷」等親密照不理想，但重申純屬鏡頭問題。法官陳廣池不禁問，既然覺兩人當時「無嘢」，為何現又覺得不理想。施即表示現翻看相片確有此感，強調拍「伸脷相」無非禮意圖。他又稱，有朋友曾提他事主X當時「未夠秤」，他即向朋友保證，不會發生這種事，並明言，很清楚不能與未成年少女發生性行為。



辯方亦傳召施的胞姐施詠議作供，她稱其女兒身體不好，故案發時段幾乎每天都叫外傭帶女兒到娘家，以讓她的父母一同照顧其女。



被告施駿興（被起訴時37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

施駿興自辯時強調他很清楚不能與未成年少女發生性行為。(陳蓉攝)

施駿興的胞姊施詠議稱， 她當年經常帶女兒回娘家叫父母幫忙照顧，以證施家經常有人。(陳蓉攝)

重申合照時靠近純粹鏡頭問題

辯方律師向施覆問，指X聲稱2008年11月，在差館里休憩處遭被告撫摸非禮的一天，施曾與 X 合照，問施當時的心態。施稱當時當X是小朋友，兩人在合照時靠得很近，「純粹」是鏡頭問題，又稱當時無考慮太多，但事後回看，認為照片角度「唔理想」，會令人誤會。施又強調，拍片時感覺放鬆。

官質疑若清白為何要覺不理想

惟法官陳廣池即問到，施既然認為他與X當時「無嘢」，為何現在又認為情況不理想。施即表示當時不覺得，現時翻看相片，才覺確實不很理想。他又否認早前提及的一張「伸脷相」有非禮意圖。

施稱曾向朋友保證不會發生非法性交的事

施又稱，他是非常清楚不能夠與未成年少女發生性行為，其友人亦經常提點他：「喂，你睇住喎，未夠秤架喎！」他亦給了友人足夠信心，指：「一定唔會發生。」

胞姊稱常帶女兒到娘家給父母照顧

施的胞姐施詠議出庭作供指，她於1979年出生，2006年結婚後搬離娘家，她在2008年誕下女兒，但她的家與娘家僅一街之隔。施詠議稱其女兒讀幼兒班時候經常生病，亦曾患豬流感要住院。因女兒的身體不佳，並曾要停學，她不想外傭與女兒獨處，故,會要求外傭每天帶女兒到娘家，該其父母一起看顧。

知事主X 曾與其弟交友若一年

施詠議又稱，知道其弟施駿興在2010至2011年間，曾與事主X交往約一年。她曾在娘家見過事主並有與她聊天，但話題不深入，亦曾在假期周末與事主吃飯。她形容事主是「小妹妹」，亦愛說話，與每個人都有交流。她與X最後一次見面是在其女兒的生日會。

案件編號：DCCC907/2024