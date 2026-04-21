36歲男稱被13歲女童吸引　帶回家看Netflix飲啤酒　認非法性交

36歲男子聲稱在快餐店被一名13歲女童所吸引，主動搭訕並相約見面，更把女童帶回家看Netflix，他指女童喝啤酒後不適嘔吐，故脫下衣服讓他清洗，兩人之後發生性行為，惟途中女童發現男子拍攝過程要求停止。她其後告知社工並報警。男子今（21日）在西九龍裁判法院（暫代區院）承認3罪，並指女童曾自稱17歲，惟暫委法官李志豪指被告未用安全套屬加刑因素，把案押後至5月8日判刑。



被告認非法性交及製作兒童色情物品

被告劉澄宇（36歲）承認兩項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪，及一項製作兒童色情物品罪，指他於2024年8月30日至31日，在粉嶺皇后山邨某單位，兩度與13歲女童X非法性交；以及製造X的色情物品，即3張相片及3段影片。

被告劉澄宇在西九龍法院(暫代區域法院)認非法性交及製作兒童色情物品等3罪。

性交時無使用安全套

案情指，在2024年8月31日，被告在天水圍的快餐店與X搭訕，表示想識朋友及可帶X遊車河。X跟被告到其於粉嶺皇后山邨的寓所。兩人最初在梳化上看電影，其後轉移至睡房。被告脫去二人的衣物，並與X性交約5至10分鐘，當時被告沒有使用避孕套，亦有在X體內射精。其後X見到被告拿著手機，才得悉他曾拍攝二人性交的影片。

警方初以強姦罪拘捕被告

翌日，被告送X乘搭的士離開。同年9月，X向社工透露事件，並報警揭發事件。警方以強姦罪拘捕被告，被告警誡下稱：「我同佢你情我願，我無強姦佢。」警方另在被告的電子裝置中搜出涉案的3張相片及3段影片。

被告稱覺得事主X很吸引

被告在錄影會面表示，案發當日，他正前往與家人吃飯，中途遇見X。他覺得X很吸引，故主動上前結識。二人隨即交換微信，並相約翌日在快餐店見面。

X嘔吐脫衣讓被告清洗

X曾向被告表示可以遲回家或不回家，又答應當被告的女友。二人遂前往被告的住所看Netflix及飲啤酒，惟X因不適嘔吐，故脫下衣物讓被告清洗。

聲稱好奇拍攝只用作收藏

他們其後躺在床上相擁及接吻。在X的同意下，被告兩度與其性交。X其後發現被告用手機拍片，並要求停止，被告答應。他其後解釋，因為好奇而拍攝性交過程來收藏，並沒有與任何人分享該些影片。

辯方指X曾自稱17歲

辯方求情指，涉案影像只拍攝到性交活動，未有拍攝到X的樣貌或性器官，又指X曾向被告稱她17歲。辯方指本案不涉違反誠信、暴力或恫嚇，望法庭可酌情輕判。惟李官指，X案發時僅13歲，被告在X的體內射精，未有使用避孕套，這些都是加刑的因素。

案件編號：DCCC471/2025