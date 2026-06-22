司機自製「碰瓷」　官斥無賴罪犯判囚31個月　扮傷女被告判社服令

24歲貨車司機涉自製「碰瓷」意外，故意撞向掉頭或轉線的車後，訛稱他車上的中學生乘客受傷，迫使對方司機賠一千至兩萬元不等。貨車司機及一名曾當女乘客扮受傷的女子，早前承認欺詐、串謀欺詐及企圖欺詐等14罪，今（22日）在區域法院判刑。暫委法官陳永豪指男司機令受害人屈服賠錢，斥他是無賴罪犯，令人憎惡，判監31個月。法官亦指女被告角色較輕，判她220小時社會服務令。



兩名被告：趙康勝（案發時24歲，貨車司機），及女被告譚詩穎(案發時22歲)。趙承認欺詐、串謀欺詐及企圖欺詐等共13罪，女被告則認一項串謀欺詐罪。控罪指，他們2023年11月4日至2024年4月10日期間，在港連同他人蓄意撞向其他車輛，並訛稱受傷，要求金錢賠償，導致其他司機蒙受不利。

被告趙康勝及女被告譚詩穎今在區域法院，分別被判囚31月和220小1時社會服務令。(黃浩謙攝)

法官指多名受害人雖然感到委屈 但礙於不想被告追究而賠錢 他們的不忿可想而知

暫委法官陳永豪判刑指，男被告年幼被診斷有「反社會人格」，須定期到青山醫院覆診。他在2023年遇到交通意外遭索償巨款，因經濟壓力犯下本案。

陳官直斥首被告行為惡劣，手法純熟，利用青少年及警方以達到其詐騙目的，本案涉及多名受害人，他們雖然感到委屈，但礙於不想被告追究而賠錢，他們的不忿可想而知。陳官最終判他監禁31個月，考慮到女被告角色較輕，判她220小時社會服務令，叮囑她嚴格遵從命令，如接獲投訴會把她判監。

趙曾找來中學當其乘客 指示他們假裝意外中受傷

案情指，趙在涉案時駕駛貨車，要求中學生或其他人充當乘客，當趙見到的士或校巴準備掉頭或轉線，便突然加速撞向其他車輛，並向司機訛稱其車上的乘客受傷，要求千元至兩萬元的賠償，並威脅若不賠錢便會控告他們。

此外，趙為迫使受害司機付款，並找來中學當其乘客，指示他們假裝意外中受傷，迫司機付款和解。

有受害司機指 趙在事故發生後與乘客擊掌

部份受害司機表示，趙在事故發生後與乘客擊掌，表現興奮，甚至在車上進食，懷疑他是故意製造意外，但為免麻煩，仍向他支付費用和解。

在2024年3月，趙曾問女被告譚詩穎有沒有興趣賺錢，指她只需要作為乘客去「遊車河」，及在交通意外後假裝受傷。其後二人分別在三個地方佯裝遇上意外。譚在趙的指示下，要求救護人員進行醫療檢驗。趙三度與對方司機達成和解，並收取賠償。

案件編號：DCCC645/2025