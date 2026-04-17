婆婆商場扶手梯跌倒無人理！殯儀師批港人冷漠　網民嘆：太多碰瓷

到底是港人冷漠，還是為求自保？有從事殯儀業港男分享，日前在商場目睹有婆婆搭乘扶手電梯時跌倒，但現場無人伸出援手，形容眾人「由得個阿婆打斜瞓住喺個電梯仲一路上緊去」，有人甚至只顧拍片，保安亦未能做好人流控制和召喚救護車。樓主指婆婆年紀老邁「跌一跌好大鑊」，感慨現今港人冷漠不已。



有網民認同樓主所言，透露自己或家人在街上遇事時，無人願意上前幫忙。但有留言列出2大導致港人冷漠主因，其一是擔心碰瓷黨，「搞到香港人個個有戒心」，其次和過於專注電子產品，「大家都活喺手機世界上面、戴降噪耳機，所以會遲一步理解發生咩事」，以致警覺性下降。



有婆婆在商場扶手梯跌倒，目擊港男指多數人只顧拍片無幫忙，批評部分港人冷漠。（「threads＠bonleung_」圖片）

婆婆商場扶手梯跌倒 現場無途人伸援手

該從事殯儀業的港男在threads帳號「bonleung_」發文，直言「『香港』呢個地方令我感覺愈嚟愈陌生」。樓主指事發在周三（15日），當日早上完成出殯儀式，之後在商場用餐途中突然聽到扶手電梯傳來呼喊聲，發現有婆婆不慎跌倒，但現場完全沒有人上前幫忙，或按緊急停止按鈕，形容在場眾人「由得個阿婆打斜瞓住喺個電梯仲一路上緊去」。

途人顧「八卦」拍片 保安未做好人流控制

樓主上前時，發現倒地婆婆即將到達電梯頂端，他即時按下緊急暫停掣，並和另一位男途人合力將對方移至平地，但其間有不少人只顧「八卦」兼拍片，甚至連保安員都未有做好人流控制，需要他出聲示意才懂得按停另一邊扶手電梯，避免其他人繼續上落，亦沒有馬上召喚救護車。

殯儀港男批港人冷漠

從樓主上載黑白照片顯示，身穿花紋上衣的婆婆倒臥在扶手電梯出口處，現場有3名熱心男子從旁協助，有人半跪在地攙扶婆婆，疑似婆婆的個物品則散滿一地。樓主事後表示「好嬲」，指婆婆年紀老邁，認為「跌一跌好大鑊」，感慨港人從前遇事不會如此冷漠，但慶幸救護車迅速到場，文末祝願婆婆身體健康。

樓主指婆婆年紀老邁，認為「跌一跌好大鑊」，感慨港人從前遇事不會如此冷漠。（AI生成圖片）

港人變得冷漠？ 網民舉實例認同

不少網民認同樓主所言，覺得港人近年漸變冷漠，「我老豆上年喺X展嘅商場暈咗，電話俾人偷咗，人係自己醒返自己走」、「之前我阿媽喺廁所跣低都無人理」、「我明呀，有次落雨我喺條斜路跣親都無人理過我」、「同我上次見到個情況一樣，阿婆喺扶手電梯企唔穩向後仆，幾條友都唔識撳紅色掣，一舊木咁企喺到」，同時感激樓主伸出援手舉動，「好彩阿婆遇到你」、「多謝你嘅好心同付出，香港就係需要大家互相幫助」。

網民歸納港人冷漠存戒心2主因：太多碰瓷黨

惟有留言歸納港人變得冷漠2大主因，首先擔心遇到碰瓷黨，「個個驚一出手就中伏」、「太多碰瓷黨，搞到香港人個個有戒心」、「可能要睇邊區，舊區好有人情味㗎」。其次是現代人過於專注使用電子產品，「我都覺得絕大部份人無以前咁高警覺性，唔係唔熱心，而係對周遭事物嘅專注力差咗好多，大家都活喺手機世界上面、戴降噪耳機，所以會遲一步理解發生咩事」、「希望多啲人在街少睇手機，唔好只掛住拍片食花生，多留意身邊人，需要時和能力範圍許可下伸出援手」。

（threads＠bonleung_）