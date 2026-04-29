撞車碰瓷黨｜林逸華律師行涉不誠實行為　律師會委中介人介入業務

今年初坊間流傳有新型撞車碰瓷黨，警方2月拘捕多人，並在旺角一間被指涉案的律師行搜查，檢取多箱文件，涉事律師行為「林逸華律師行」。香港律師會今日（29日）回覆查詢指，初步證據顯示，有理由懷疑該律師行的律師或僱員涉及不誠實行為，已委任羅拔臣律師事務所為介入中介人，而介入行動已於今日展開。



香港律師會。（資料圖片/潘耀昇攝）

律師會：高度關注林逸華律師行被懷疑涉及「碰瓷黨」事件

香港律師會表示，高度關注林逸華律師行被懷疑涉及「碰瓷黨」事件律師會作為法定及獨立的自我監管團體，高度關注林逸華律師行被懷疑涉及「碰瓷黨」事件。根據《法律執業者條例》（第159章）第 8AA 條，律師會理事會行使其權力而對該律師行進行調查，並要求該律師行出示合理懷疑與有關事件相關的檔案及文件，以供查閱。

2026年2月9日，警方調查新型撞車碰瓷黨相關案件，搜查旺角一間律師行，檢走多箱證物。（資料圖片/戴慧豐攝）

理事會行使權力介入律師行業務保障公眾及該律師行客戶的利益

律師會續指，經審閱從該律師行檢取的相當數量檔案及文件後，理事會於周二（28日）的會議上信納，有初步證據顯示，有理由懷疑林逸華律師行的律師及／或僱員涉及不誠實行為，及／或該律師行未有遵從《律師帳目規則》（第159F章）。理事會遂決議行使條例所賦予的權力，介入該律師行的業務，以保障公眾及該律師行的客戶的利益。

律師會表示，已委任羅拔臣律師事務所為介入中介人，而介入行動已於今日展開；將繼續對該律師行的律師及／或僱員進行專業操守調查。如有必要，律師會表示會將個案轉呈律師紀律審裁團的審裁組召集人以進行紀律法律程序。根據條例第13A(1)條，律師會可發表由獨立的律師紀律審裁組所作出的裁斷及命令的撮要。

2026年2月9日，警方調查新型撞車碰瓷黨相關案件，搜查旺角一間律師行，檢走多箱證物。（資料圖片/戴慧豐攝）

律師會指，如在調查過程中發現涉嫌任何刑事罪行，會將有關事宜轉介香港警務處作進一步調查。律師會表示將一如既往，秉持最高的專業標準，嚴謹履行作為把關者及專業規管機構的法定職責，以保障公眾利益。