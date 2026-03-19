新型撞車碰瓷黨｜警再拘16人揭露4大手法　至今430宗個案涉款過億

點擊下圖重溫直播

就新型撞車碰瓷黨，警方再拘捕16人，令案件被捕人數增至20人。警方今午（19日）交代案情時指，至今收到430宗個案，涉款高達1億零600萬元，昨日（18日）再拘捕11男5女，全為同一間律師行人員，並揭露4大手法，包括偽造入息證明、訛稱受傷拿取病假失收入、串通醫生開醫生紙及偽造單據，以誇大索償金額。



據了解，最大一宗案件涉及高達800萬元索償額，而涉同一律師行最高一宗為120多萬元。另外，是次拘捕行動涉及11宗索償個案，金額約20萬至80萬元。



今日（3月18日），商業罪案調查科署理總警司孔慶勳（左）及商業罪案調查科警司馮培基（右）交代案情。（黃學潤攝）

商業罪案調查科署理總警司孔慶勳表示，商罪科1月底開始接獲一系列相關懷疑騙案，市民遇到交通事故或輕微碰撞、甚至沒有碰撞後，當完成調查，被對方車輛司機或乘客提出民事索償，當中涉及訴訟費或醫療費、收入損失，汽車雜費等，牽涉數十萬元。

警方至今收到430宗個案，涉款達1億零600萬元，包括保險業聯會轉介、多間保險公司報案及市民舉報等。調查發現，其中逾280宗，接近7成案件，均涉同一間律師行。警方在上月4日，拘捕4名涉案人士，包括一對涉及多次索償夫婦及兩名醫生；並在同月9日，在涉案律師行檢取文件，警方正與律政司就「法律專業保密權」事項進行後續處理。

另一方面，警方亦發現騙徒利用假文件，包括虛假入息證明、捏造的汽車維修單據及藥房單據等，誇大索償金額。

今日（3月18日），商業罪案調查科署理總警司孔慶勳交代案情。（黃學潤攝）

孔慶勳續指，經深入調查後，警方昨日（3月18日）再拘捕11男5女（28至65歲），涉及同一律師行，包括職員，涉嫌教唆他人進行虛假索償，涉款360萬元。

案件至今共20人被捕，包括律師及助理等專業人士，其他人士報稱職業分別為資訊科技、工程、物業管理、美容、運輸及電工等。

警方發現涉案人士主要有4種手法：

1.偽造入息證明，誇大索償入息：被捕人士聲稱任職人力資源公司顧問工作，月薪逾5萬港元，但調查發現被捕人根本沒有穩定收入的工作，報稱的公司僅為其配偶成立的空殼公司，旨在抬高索償額。

2.報稱受傷，訛稱請病假損失收入：從事資訊科技工作，收入6萬元，但聲稱在輕微碰撞後報稱受傷，並領取數月病假，失去10萬元收入，但事實上根本有繼續上班。

3.誇大傷勢，串通醫生開病假紙：發現有被捕人士在本地看醫生的日期，其實當日被捕人不在香港，懷疑串通醫生作出誇大及虛假陳述。

4.偽造單據，包括車房及補品單據：其中一名被捕人士，提交1萬元花膠補品單據，但警方核實後，發現全部偽造。

今日（3月18日），商業罪案調查科警司馮培基交代案情。（黃學潤攝）

商業罪案調查科警司馮培基續稱，警方在是次調查及搜證期間，亦相信有專業人士為「害群之馬」，他們涉嫌串謀或者協助教唆索償人士，提交偽造文件及虛假資料藉以誇大保險索償去騙取巨額賠償金。

警方提醒，切勿因一時貪念或誤信坊間「不成功不收費」的招徠而淪為犯罪傀儡。在這類個案中，大部分賠償最終會被高昂的律師費吞噬，索償人僅獲微利卻須承擔嚴重的法律後果，實屬得不償失，市民切勿以身試法。

警方就新型撞車碰瓷拘捕多人。（資料圖片）

警方較早前已經以涉嫌「串謀詐騙」，拘捕3男1女。包括一對本地索償人夫婦（均37歲），分別任職的士司機及護士，並在被捕夫婦住所檢獲30萬元現金、兩隻名錶及一批金器，亦拖走一輛屬妻子名下之的士。他們涉及22宗案件，最高一宗要求索償逾30萬元。另外，警方亦拘捕兩名本地醫生（56及69歲）。

早前，警務處商業罪案調查科警司馮培基（右）及香港保險業聯會行政總監劉佩玲今年2月4日出席記者會交代案件。（資料圖片/林振華攝）

夫婦稱車禍受傷22次索償 最高涉逾$30萬 醫生疑串謀供假檔案

早前的記者會上，商業罪案調查科檢視超過100宗可疑交通意外索償個案，發現其中一對本地夫婦，涉及22宗可疑申索個案，他們分別報稱為一輛私家車或一輛的士上的司機或乘客，或被車撞到的路人。有關個案發生在過去4至5年間，部分個案仍在索償中。

在20多宗輕微交通事故中，該對夫婦報稱頸部受傷或輕微受傷，向涉事司機和保險公司民事索償，最高一宗索償金額超過港幣30萬元。警方檢視詳細文件後，發現兩人曾使用虛假文書，包括車房維修單據、收入證明；以及使用多張醫生證明，以獲取長期病假。

警方發現，案中有醫生診所不約而同牽涉到幾十宗同類型的索償個案，懷疑有人串謀提供虛假檔案和資料，協助保險索償。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲呼籲，大眾切勿嘗試向保險公司誇大或偽造索償，否則有機會得不償失。（資料圖片/林振華攝）

曾有個案申索50萬元僅獲賠3.5萬元 最終賠償保險公司60萬元

香港保險業聯會行政總監劉佩玲早前呼籲，市民不要以為保險公司收到沒有理據或誇大的索償後，會置之不理。劉強調保險公司會認真調查搜證；即使去到法庭民事訴訟期間，保險公司都會提供資料給法庭，以助了解索償是否誇大或存疑。

劉佩玲又稱，部分個案索償人因被律師或其他人挑撥，令他們嘗試誇大傷勢索償，惟最終獲賠金額非常少，大部分花費於法律費用，使最終得益人並非索償人本身，因此市民不要以身試法。

她舉例，曾有個案在法庭審理時，索償人要求超過50萬元賠償金，但保險公司提供資料給法庭後，法庭不信納有關索償人，最後只判予3.5萬元賠償，而索償人需要賠償保險公司的律師費用卻超過60萬元。她指出，不法分子心存僥倖，嘗試向保險公司誇大或偽造索償，有機會得不償失。

警方提醒，任何人用欺騙手段並意圖詐騙，包括提交失實或虛假的資料及文件，藉以誇大索償金額，或串謀其他人作出詐騙行為，即干犯《盜竊罪條例》第16A條欺詐罪，或普通法下的串謀詐罪，兩者均屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁14年。