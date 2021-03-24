麻雀館停業207日　承諾額外推5項防疫安排　冀政府批准復業

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-24 18:27

本港新冠肺炎疫情反覆，由去年4月至今，麻雀館已被政府勒令停工207日。麻雀館業界今日（24日）聯同飲食業立法會議員張宇人召開記招，指非法賭檔及酒吧如雨後春筍湧現，業界願意承諾額外推行5項防疫措施，包括強烈建議員工接種疫苗、每7日消毒1次等，希望政府以民為本，盡快讓業界復工復業。有麻雀館職員指，現時積蓄只剩下數千元，生活苦不堪言，「再落去就要食穀種。」

張家寧（中）指，其40名下屬為了配合麻雀館復業，已有七成接種疫苗。（歐陽德浩攝）

最新一輪限聚令將於3月底完結，屆時麻雀館將停業第214日。麻雀館東主代表張家寧指，由於麻雀館及聯誼會被迫停業，非法賭檔及酒吧如雨後春筍，除窩藏罪惡，亦容易散播病毒。張批評，該批非法場所，不要求顧客使用安心出行或實名登記，認為政府難以追蹤病毒來源。他希望政府以民為本，盡快讓業界復工復業。

麻雀館業界強烈建議員工接種疫苗

張指，為讓政府准許業界復業，業界除會遵守政府的防疫措施，亦願意承諾實施5項額外防疫措施，包括要求所有顧客，進場時須使用安心出行或實名登記、顧客須長期戴上口罩、員工每14日檢測1次、每7日消毒1次，如員工非長期病患，亦會強烈建議接種疫苗。

張亦指，希望透過以上措施，令政府不再「一刀切」將所有場所關閉。他指，本港一共有66個持牌麻雀館，已與大部份「老前輩」開會，均表示願意配合措施。

麥炳禮（中）指，由於年紀大及無其他工作經驗，難以找到酒樓及餐廳等工作，現時積蓄只剩下數千元。（歐陽德浩攝）

麻雀館員工積蓄剩數千元

張又指，雖然暫未有麻雀館倒閉，但員工停業多日難以支撐，更指其40名下屬為配合麻雀館復業，已有七成人已接種疫苗。其中，入行30多年的麥炳禮說，已於本月12日接種科興疫苗，「打完疫苗冇痛冇問題。」

麥無奈表示，自停業以來，「日日坐喺屋企，最多同老婆出公園跑吓步。」他指，由於年紀大及無其他工作經驗，難以找到酒樓及餐廳等工作，現時積蓄只剩下數千元，生活苦不堪言，「再落去就要食穀種。」

張宇人：麻雀館唔開 飲食業一樣冇得做

飲食界立法會議員張宇人認為，麻雀館的病毒傳播風險低，亦可在每枱放置空氣清新機，「細房間開晒唔多人。」

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