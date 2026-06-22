宏福苑調查組四川建實驗模型 木板作生口後梯内部溫度高達1061度
大埔宏福苑大火獨立委員會今日（22日）舉行第五輪聽證會，宣讀專家調查報告。政府跨部門調查專組早前在四川進行大型燃燒實驗，建造三層樓高、仿似宏昌閣光井的實體模型，比對阻燃及非阻燃棚網、防火玻璃、鋁塑板和木板等物料。
實驗結果顯示，使用非阻燃棚網是造成火勢迅速擴大，以及令竹架燃燒關鍵；宏昌閣光井設計有煙囪效應，引導煙霧上升，專家建議日後禁止光井內使用可燃物料；使用發泡膠板加速玻璃爆裂，令火勢橫向蔓延。最後，實驗發現，以木板作為生口蓋板，令後樓梯内部溫度高達1061度。
獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃指，專家證據印證「火災當日，所有保障生命的措施都徹底失效」，大火造成的傷亡，完全可以避免。
四川進行大型燃燒試驗 比對阻燃非阻燃物料
獨立委員會早前委任兩名專家調查火災成因，政府亦在11月28日成立跨門調查專組。杜淦堃指雙方獨立運作和測試，分別提交專家報告。其中跨部門專組在四川進行大型燃燒試驗，建造三層樓高、仿似宏昌閣光井的實體模型，進行13次測試，從而比對阻燃與非阻燃棚網、阻燃與非阻燃帆布、防火玻璃窗、鋁塑板和木板等。
非阻燃棚網是火勢擴大關鍵
在實驗室中，專組分別測試非阻燃棚網及阻燃棚網，結果顯示非阻燃物料在燃燒時，釋出360.55兆焦耳，與阻燃物料的能量值相差27倍，是導致周邊竹支、木板等物料一併燃燒的關鍵。委員會專家亦表示，使用非阻燃物料，可令其他竹支、木板等物料一併燃燒，導致火勢迅速擴大。
測試亦發現，棚架上的竹支是否可燃，與非阻燃棚網及尼龍網有極大關係。非阻燃物料燃燒時，其滴落物會燃燒紙板，從而形成巨大火勢，導致竹枝燃點。其餘情況下，竹支不會引燃。
光井產生煙囪效應 建議禁在内使用可燃物
專組測試顯示，宏昌閣垂直内閣及光井的結構，會產生煙囪效應，如同升降機般引導煙霧上升，導致煙霧短時間内吞噬多個樓層。專家建議日後有必要禁止在光井内使用可燃物料。此外，使用發泡膠板會令玻璃更受熱力衝擊，加速玻璃破裂，導致煙霧和火勢橫向蔓延。
專家亦分別測試用來臨時封閉宏福苑的鋁塑板和木板，以及防火玻璃窗。結果鋁塑板和木板在數分鐘內被燒毀，防火窗則保持完整。倘若使用鋁塑板作為生口蓋板，後樓梯溫度有600多度；使用木板則高達1061度；而使用防火玻璃，則只有56度，杜引述專家形容差別「相當驚人。」