宏福苑調查組四川建實驗模型　木板作生口後梯内部溫度高達1061度

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（22日）舉行第五輪聽證會，宣讀專家調查報告。政府跨部門調查專組早前在四川進行大型燃燒實驗，建造三層樓高、仿似宏昌閣光井的實體模型，比對阻燃及非阻燃棚網、防火玻璃、鋁塑板和木板等物料。



實驗結果顯示，使用非阻燃棚網是造成火勢迅速擴大，以及令竹架燃燒關鍵；宏昌閣光井設計有煙囪效應，引導煙霧上升，專家建議日後禁止光井內使用可燃物料；使用發泡膠板加速玻璃爆裂，令火勢橫向蔓延。最後，實驗發現，以木板作為生口蓋板，令後樓梯内部溫度高達1061度。



獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃指，專家證據印證「火災當日，所有保障生命的措施都徹底失效」，大火造成的傷亡，完全可以避免。



（左起）政府委任的消防工程專家兼城大建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑、跨部門調查專組副組長兼消防處副消防總長（新界南）林建軍出席6月22日聽證會。（湯致遠攝）

四川進行大型燃燒試驗 比對阻燃非阻燃物料

獨立委員會早前委任兩名專家調查火災成因，政府亦在11月28日成立跨門調查專組。杜淦堃指雙方獨立運作和測試，分別提交專家報告。其中跨部門專組在四川進行大型燃燒試驗，建造三層樓高、仿似宏昌閣光井的實體模型，進行13次測試，從而比對阻燃與非阻燃棚網、阻燃與非阻燃帆布、防火玻璃窗、鋁塑板和木板等。

非阻燃棚網是火勢擴大關鍵

在實驗室中，專組分別測試非阻燃棚網及阻燃棚網，結果顯示非阻燃物料在燃燒時，釋出360.55兆焦耳，與阻燃物料的能量值相差27倍，是導致周邊竹支、木板等物料一併燃燒的關鍵。委員會專家亦表示，使用非阻燃物料，可令其他竹支、木板等物料一併燃燒，導致火勢迅速擴大。

測試亦發現，棚架上的竹支是否可燃，與非阻燃棚網及尼龍網有極大關係。非阻燃物料燃燒時，其滴落物會燃燒紙板，從而形成巨大火勢，導致竹枝燃點。其餘情況下，竹支不會引燃。

宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

光井產生煙囪效應 建議禁在内使用可燃物

專組測試顯示，宏昌閣垂直内閣及光井的結構，會產生煙囪效應，如同升降機般引導煙霧上升，導致煙霧短時間内吞噬多個樓層。專家建議日後有必要禁止在光井内使用可燃物料。此外，使用發泡膠板會令玻璃更受熱力衝擊，加速玻璃破裂，導致煙霧和火勢橫向蔓延。

專家亦分別測試用來臨時封閉宏福苑的鋁塑板和木板，以及防火玻璃窗。結果鋁塑板和木板在數分鐘內被燒毀，防火窗則保持完整。倘若使用鋁塑板作為生口蓋板，後樓梯溫度有600多度；使用木板則高達1061度；而使用防火玻璃，則只有56度，杜引述專家形容差別「相當驚人。」