懲教員涉偷電視　同僚稱應被告要求開儲物室門鎖　自認戇居

東頭懲教所3懲教員涉在儲物室，偷運電視回宿舍，案件今（22日）在區域法院續審。事發當日打開儲物室門鎖的懲教員翟樹仁供稱，雖然自己屬中班，本案第三被告屬右班，但對方職級比翟高，「可以幫到我都做啦」，因此應第三被告要求開鎖。翟又指，事後因沒鎖門而被處分，承認當日做法有不足，服從了不合規格的指令，自認「戇居」。



⼆級懲教助理翟樹仁今供稱，他負責中班圖書館事務，在電視機失竊當天中班有搬運行動，須把1樓的物資搬運至3號飯堂的儲物室。翟表示，他「臨時畀人拉去幫手」鎖儲物室的門。

第三被告文偉傑。(陳曉欣攝)

負責開鎖的懲教員承認做法有不足 服從了不合規格的指令

辯方盤問指，搬運行動由中班負責，左班和右班的懲教員不應該指示翟做事。翟稱理論上是，但他在編制上是「最junior(初級)嗰批」，因此其他班有時會叫「散仔」做事。

辯方質疑，翟為何會應右班的第3被告文偉傑要求開鎖？翟直言，文的職級比他高，因此他很自然會想：「可以幫到（文）我都做啦」。翟承認他與文不熟，不過以前有傾談過。翟又稱，懲教署的訓練集中在防範在囚人士方面，並強調職員之間的互信和團隊合作。翟承認做法有不足，服從了不合規格的指令：「我諗返轉頭都覺得自己好戇居啦，我無意識到有貴重嘢」，戒心不足。

首被告胡漢傑。(陳曉欣攝)

確認因「沒上鎖」被內部處分

翟確認，他因兩度「沒上鎖」被內部處分，他曾向懲教監督徐兆邦解釋，應上級同事指示開門，惟徐以「泊車論」比喻，平時違例泊車罰款400元，惟事發當日阻擋消防車出入，因此「就唔係貼告票咁簡單」，平日可能是「鬧兩句」，惟事發當日有大事情。

被告胡漢傑（49歲）、胡裕輝（52歲）及文偉傑（49歲），胡漢傑及文偉傑同被控1項入屋犯法罪，指他們2024年3月15日在香港，作為侵入者進入赤柱東頭灣道70號東頭懲教所附屬大樓地下3號飯堂儲物室後，在該處偷竊4部電視機。首及次被告被控1項將未經授權的物品攜離監獄罪，即4部電視機。

次被告獨自被控1項處理贓物罪，指他在2024年3月15日在香港，知道4部電視機是贓物，而不誠實地將該贓物保留、搬遷、處置或變現。

案件編號：DCCC 359/2025