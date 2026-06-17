3名懲教員涉偷電視機　上司指沒有指示被告進入擺放電視的儲物室

東頭懲教所3懲教員涉偷運電視回宿舍案，今（17日）在區域法院續審，兩名被告的上司作供。上司稱，沒有叫兩名被告進入放擺電視的儲物室，不知二人為何進入該室，也沒指示在囚人士參與搬運物資。此外，控方冀問證人片段拍到首被告吸煙一事，，辯方則反對，法官押後至明天處理。



三名被告為被告胡漢傑（49歲）、胡裕輝（52歲）及文偉傑（49歲），胡漢傑及文偉傑同被控1項入屋犯法罪，指他們2024年3月15日在香港，作為侵入者進入赤柱東頭灣道70號東頭懲教所附屬大樓地下3號飯堂儲物室後，在該處偷竊4部電視機。首及次被告被控1項將未經授權的物品攜離監獄罪，即4部電視機。

首被告胡漢傑。(陳曉欣攝)

次被告獨自被控1項處理贓物罪，指他在2024年3月15日在香港，知道4部電視機是贓物，而不誠實地將該贓物保留、搬遷、處置或變現。

控方今傳召懲教署高級懲教主任趙展業作供，趙稱他事發時是東頭懲教所右班的值日官，首被告及第三被告是他下屬，兩人負責看守3號飯堂的囚犯。

首被告和第三被告的上司 沒有叫兩人進入儲物室 不知他們為何到該室

趙稱，當日中班有搬倉行動，須將物資由附屬大樓1樓搬到地下的儲物室。控方播放數段閉路電視片段，趙確認首被告及第三被告先後進入儲物室，趙說沒叫兩人入去，不知兩人為何會入去，趙也稱沒指示在囚人士或右班下屬參與搬運。

控方庭上提到，因辯方昨盤問證人暗示被告不會在閉路電視底下犯案，因此希望就影片拍到首被告吸煙一事，向證人提問，指此事和被告的犯罪意圖有關。

首被告及次被告俱反對，指吸煙最多違規，不是犯法，與本案的爆竊罪差天共地，吸煙是關乎壞品格的指控，法律上不容。暫委法官屈麗雯聽畢陳詞，押後明天處理。

案件編號：DCCC 359/2025