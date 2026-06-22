宏福苑｜丈夫女兒「最安全的家」喪命　遺屬：至今未有人「認錯」

宏福苑獨立委員會今日（22日）召開第五輪首場聽證會，並公布不會向特首申請成為法定獨立調查委員會。會後，有宏泰閣居民激動落淚，透露女兒和丈夫命喪火海，痛批政府監管不力，但至今仍未「認錯」，「我哋唔係以災亂港，係最安全嘅屋企都無啦啦無咗條命」，又直斥部份人的「貪」念令168人喪失性命，「屋無咗，可以再買過或者申請政府樓，人生無咗條命就無啦。」



宏泰閣居民吳女士透露女兒和丈夫命喪火海，痛批政府監管不力，至今仍未「認錯」，「我哋唔係以災亂港，係最安全嘅屋企都無啦啦無咗條命」。（湯致遠攝）

宏泰閣居民吳女士透露女兒和丈夫命喪火海，痛批政府監管不力，至今仍未「認錯」，「我哋唔係以災亂港，係最安全嘅屋企都無啦啦無咗條命」。（湯致遠攝）

首次到場旁聽的宏泰閣居民吳女士受訪時握著紙巾、身體顫抖，稱「個心好唔服氣」，料想不到宏泰閣是其中一座損毀最嚴重的樓宇，她的女兒及丈夫都在大火中罹難。她認為獨立委員會舉行的聽證會無法律效力，未能幫助災民，批評犯法的人沒有現身作供。

「我哋唔係以災亂港，係最安全嘅屋企都無啦啦無咗條命。」她說正因政府監管不力，好多政府部門事後承認「不理想」，「不理想即係有錯啦，你哋出嚟認錯嘛，你哋認錯畀死者、生者一個安心，你哋咁樣搞，人哋點樣生活落去？」

她憶起女兒時更飲泣，「我女啱啱大學畢業，人生啱啱開始，我好辛苦養大佢架。」由大火發生至今逾半年，她自言將近精神崩潰、每日無故落淚，雖然有上班，但偶爾情緒激動、情緒起伏大，現時每月按時與心理醫生會面、接受治療，亦會上課學習釋放情緒。

宏泰閣居民吳女士透露女兒和丈夫命喪火海，痛批政府監管不力，至今仍未「認錯」，「我哋唔係以災亂港，係最安全嘅屋企都無啦啦無咗條命」。（湯致遠攝）

吳女士：屋無了可再買 人生無咗條命就無啦

吳女士表示，希望政府還居民一個公道，「168條人命就咁，好無辜嘅人就咁走咗，係最安全嘅屋企都可以因為人為疏忽、貪污。就係一個貪字，搞到佢哋無咗條命，全世界都知呢個新聞，你哋人工咁高仲係到貪，害死人。佢哋做錯啲咩？我哋有交稅，唔係就咁無咗條命。屋無咗，可以再買過或者申請政府樓，人生無咗條命就無啦」，又說「我每日見到你哋咁多條生命係到，我好羡慕你哋有生命、可以生存係呢個世上。」

她重申，希望聽證會給予居民一個交代，而非拖延時間，「拖到十年八年我都已經六十幾歲，啫係逼死我哋啲災民」。