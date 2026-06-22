宏福苑｜跨部門專組料煙頭為火源 平台堆可燃物致熱力幾何級蔓延
大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（22日）繼續進行。跨部門調查專組副組長、消防處副消防總長（新界南）林建軍出庭作供，稱較準確的起火時間是當日下午2時40分，但消防處11分鐘後才收到首個報案。如果消防員提早數分鐘出動，有機會撲滅火警。專組料當日有煙頭引燃雜物，又指平台有大量易燃物才是導致火勢「幾何級」蔓延的主要原因。
料煙頭點燃可雜物 報案時間較起火遲約11分鐘
根據宏昌閣2102室居民孫仕香的證供，指鄰居早在下午2時30分已拍門指聞到煙味。林建軍表示，專組認為下午2時40分是較準確的起火時間，這比棚架工人所述的2時45分還要早，而消防處在下午2時51分才收到首個報案。
杜淦堃問及，若消防處提早於2時45分收到999求助，早數分鐘的關係會否對大局有很大影響。林建軍說如果火勢仍在一樓「悶燒」，消防員早點到場可以滅火。專組初步相信是煙頭引燃平台上的雜物，積聚過多熱量，再遇到可燃物而加速燃燒。林形容，最後數分鐘的火勢發展極其迅速，由4樓蔓延至8樓只需2分鐘，1分鐘後更蔓延至整幢大樓，形容是「倍數幾何熱力累積，而非線性。」
如非平台有大量可燃物，火勢未必發展得這麼快。
濃煙由生口進入大廈 是否有兩道門影響不大
杜淦堃在聽證會上指出，宏福苑作為居屋雖不受《建築物條例》規管，但房屋委員會當年的設計有參照當時的法律條文和守則。根據專家於6月15日提交的專家報告，現行守則要求走廊和樓梯之間必須設有門廊，即要經過兩道門才能到達樓梯，惟宏福苑走廊到樓梯之間僅得一道門。杜引述專家報告指，雖然當時濃煙是由「生口」滲入，在該特定情況下一道門或兩道門的影響分別不大，但若濃煙並非由生口進入，兩道門的設計在防火上確實具備重要意義。
林建軍對此表示同意。但他補充，宏福苑是根據1976年的《走火通道守則》建成，以當年的設計而言是完全符合標準，專組未有特別追問背後是根據甚麼特定守則。
個別單位改動 在這次火警沒太大差異
杜淦堃又關注大廈光井位於廚房旁，火勢往往經廚房進入單位，查問專組有否研究居民改動廚房門對耐火性能的影響。林建軍回應指，專組已向每幢大廈拍攝照片，但個別單位的改動並非今次調查的主要目標。林強調，不論單位有無改動廚房門，在今次火警中似乎沒有太大差異，因為火警不單是從廚房進入，而是多方面的，「無論生口或大量燃燒物放在光井，是導致火警的更主要原因。」
就大廈窗戶的耐火設計，杜淦堃提到宏福苑樓梯的玻璃並無耐火要求。林建軍確認當年未有寫明耐火指標，但大廈採用的是鋼線玻璃設計，即使被大火燒毀，玻璃亦不會跌落，會有鋼線吊住。杜續指，調查見到有大堂窗戶開窗透氣，林確認此做法合規。
杜淦堃提及大廈目前的工程需要更換具耐火性能的玻璃窗，林建軍確認，現時除了每5層的「生口」外，其他窗戶已悉數改成防火窗。杜追問，除了消防員主動打破窗戶散熱外，其他耐火窗有否受到破壞？林建軍表示以專組所知並沒有，又指當日消防員若無法向前推進，而低層火勢已熄滅時，便會打破或打開窗戶散熱；由於防火玻璃無法直接打開，消防員只能將其打破讓空氣流通，以提升火場視野。
大火於下午3時20分至4時04分期間，進一步蔓延至宏盛、宏新、宏道、宏仁及宏建閣。杜淦堃指出，有相片顯示宏盛閣及建新閣在更早時間已經出現火種，質問消防處在定義上，蔓延的標準是甚麼。林建軍解釋，現場充斥不同資訊，專組是揀選實際出現火舌的時間為準。林指當日吹東至東南風，現場有火舌飄揚，部分火舌雖飄至棚網，但隨後熄滅，故未有列入火警危險。他強調，報告是就整體前線救援的說法來作出「蔓延」的定義。