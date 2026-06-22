宏福苑｜政府化驗所：宏昌天井撿兩煙頭　帆布實驗「燒到渣都冇」

宏福苑大火獨立委員會今日（22日）續召開聽證會，政府化驗所法證事務部總化驗師（藥物、毒理及文件科）李詠文出庭作供。李詠文展示多張現場相片及平面圖則，確認為起火源頭為宏昌閣4、5室的天井平台。她形容現場搜證挖掘「有點似考古狀況」，並在平台殘骸中發現兩支煙頭及大量紙皮、飲品樽、水泥工具等雜物，推斷工人在火警前於該處貼紙皮石。她估計紙皮遇上煙頭「陰燃」一段時間，直至有風吹起令火勢蔓延。



化驗所測試現場檢獲的棚網及帆布燃燒，發現阻燃性能完全不達標，藍白色帆布更在短短25秒內「燒到渣都冇」，並產生大量燃燒溶滴，成為火勢在極短時間內幾何級蔓延的致命元兇。李詠文被問到帆布的阻燃標準為何，她回應「望到個狀況，我都深信無咩標準可以合格」。



2026年4月20日，宏福苑居民首日上樓執拾物品。（資料圖片/湯致遠攝）

政府化驗師：宏昌閣104、105室天井平台為起火點

李詠文在聽證會中展示大廈圖則，指出宏昌閣天井平台被104及105室的石屎牆圍住，唯一的「唞氣位」只有鐵欄杆，故一旦起火會直接波及104或105室的廚房及玄關窗戶。起火的4、5室單位天井位置損壞最為嚴重，鐵欄杆嚴重變形，並堆積大量由上方跌落的剝落石屎，與地下的104、105號平台起火點完全吻合。

相反，位於1、8室單位之間的天井，雖然閘門因保安原因在大火後燒至生鏽，但損壞程度較輕；而2、3室單位之間的天井則最不受影響，大火後仍局部保留了棚架和棚網。

政府化驗所人員在宏昌閣天井對開發現大量倒塌的竹支及外牆建築物料，包括紙皮石、橙色踢腳板及破爛的安全網殘骸。李詠文指出，現場「愈近天井、愈燒得嚴重」。根據外牆剝落情況，4樓已鋪好紙皮石，5樓則已鋪上但未搣去表面紙張，反映起火時工人正進行貼紙皮石工序，外牆損壞狀況與地面單車停泊處石屎剝落的痕跡完全吻合。

政府化驗所法證事務部總化驗師（藥物、毒理及文件科）李詠文（右）出席6月22日聽證會。（湯致遠攝）

現場挖掘如考古 檢獲兩支煙頭及大量雜物

對於起火起因，李詠文表示專組人員在天井平台進行深入挖掘，「挖掘有點似考古狀況」。人員挖至見到地板，在殘骸中搜出瓦通膠板、發泡膠板、大量紙皮、尚未使用的紙皮石存貨，以及工人留下的水泥工具、飲品樽和即棄餐具。調查人員亦在靠近104單位外的位置，檢獲了兩條煙頭。

李詠文指雖然無直接證據，但根據現場環境可作客觀推斷，起火的天井平台一般人無法到達，屬於大維修期間的工人聚集點。當時該處正進行貼紙皮石工序，現場並無放置電器，而現場掘出的灰燼中亦找不到任何易燃液體的殘留物，故排除了電力故障或縱火因素。

推斷「陰燃」一段時間 有風吹造成火勢蔓延

化驗所推斷，現場大批紙皮因與煙頭接觸而引發「陰燃」。李詠文解釋，陰燃是一種無火焰的緩慢燃燒狀態，「正如BBQ燒住舊炭，見不到火，要撥先會見到火」。事發時可能有火種在無人察覺的情況下「陰燃」了一段時間，隨後因風勢吹襲引入空氣，瞬間演變成明火並迅速蔓延。現場單車停泊處的監控片段拍到有光點「滴滴滴」落下，相信就是物料燃燒時產生的溶滴。

煙頭係咪咁易炳着周圍嘅嘢呢？偏偏呢到就係有紙…… 個紙皮箱如果遇到煙頭，好易產生陰燃。 政府化驗所法證事務部總化驗師（藥物、毒理及文件科）李詠文

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片/夏家朗攝）

大火期間，多個單位的受損程度證實火勢是由外牆攻入室內。104及105室外面燒得比裏面嚴重，當中105室的火勢比104室更猛烈，其室內窗簾及室外走廊的天花板剝落程度均能反映。不過，105室的走火梯受損程度並不算嚴重，估計是由於大火時大門緊閉所致；同樣地，604室旁邊的防煙門鉸相對乾淨，顯示防煙門發揮了阻隔煙霧的作用。

從天井望向4、5室單位，可發現部份樓層如5至6樓並無窗框，而是被改動成了可開閂的「臨時生口」以方便工人工作。大火期間，這些「生口」在缺乏防煙功能下，高熱及濃煙源源不斷湧入大廈走廊及樓梯內部，導致天花板受熱牆身剝落。

此外，調查人員亦發現棚架上堆積雜物問題嚴重。在宏昌閣10樓的棚網內，目測隱約見到堆積了紙皮箱等雜物；火警期間，更有高空拍攝片段傳出有火點呈橫移軌跡跌落，估計是正在燃燒並隨風飄散的發泡膠物料。

大埔宏福苑大火後。（資料圖片/湯致遠攝）

藍白色帆布燃燒測試 25秒「燒到渣都冇」

為了測試大維修期間使用的臨時保護物料之安全性，政府化驗所挑選了宏志閣天井、宏盛閣工作平台及宏昌閣起火現場的綠色棚網、藍白色帆布等樣本進行燃燒實驗。實驗根據國家標準《GB/T 5455-2014》進行，而根據大廈安全網標準《GB 5725-2009》，合規格的安全網必須具備阻燃性，其縱向及橫向的陰燃和續燃時間絕不能超過4秒。

李詠文稱，由於現場撿獲的樣本已經過風化及老化，未必能百分百還原出廠時的完美狀況，對此形容「有遺憾」。不過測試結果依然令人震驚。其中綠色棚網置於檢驗箱內以明火點燃12秒，當火源離開後，棚網並無自行熄滅，反而繼續猛烈燃燒，並不斷產生火點滴落；藍白色帆布在接觸明火後火勢隨即向上擴展，火源移開後仍持續燃燒並產生大量高熱溶滴，整個樣本在短短25秒內完全燃燒殆盡，「直到渣都冇為止」。

望到個狀況，我都深信無咩標準可以合格。 政府化驗所法證事務部總化驗師（藥物、毒理及文件科）李詠文

兩款樣本的續燃時間均遠遠超過法定4秒的標準。與此同時，現場大量使用的其餘工程物料，包括移開冷氣後鋪設的瓦通板、發泡膠板、踢腳板及多款不同厚度的保護板，在測試中均表現出極度易燃的特性，「無任何自己想熄嘅跡象，好快燃燒」。全數大維修保護物料中，只有如鋁膠板等四款特定材質較不易燃。

聽證會至今首次提及帆布易燃，主席陸啟康關注，問及帆布是否如棚網般有標準，又問到如有標準，是否清晰，指如不清晰或是監管漏洞，着李詠文「早啲話我知，寫報告時間唔係好長」。