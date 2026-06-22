教資會辦2026大學領導論壇　向資助大學校董會成員介紹最新措施

教資會今日（22日）舉辦2026大學領導論壇，向八所教資會資助大學的校董會成員及高層管理人員介紹教資會的最新措施，並促進大學校董會代表就香港高等教育發展交流意見。



教資會今日舉辦2026大學領導論壇，向八所教資會資助大學的校董會成員及高層管理人員介紹教資會的最新措施。（政府新聞處圖片）

教資會主席雷添良致歡迎辭時表示，今日正好一同探索如何按照國家「十五五」規劃及香港五年規劃，尤其在配合建設教育強國的策略目標方面，融入和服務國家發展大局。國家發展戰略強調教育、科技、人才一體化發展，以及培育新質生產力；因此香港作為高端人才和創新樞紐的角色尤其重要。

教資會主席雷添良在論壇致歡迎辭。（政府新聞處圖片）

教育局局長蔡若蓮在論壇上亦就香港五年規劃發表主題演講。她表示香港五年規劃諮詢文件明確將「推進教育、科技、人才一體化發展」列為打造國際高端人才集聚高地的核心策略，香港高等教育是將「科教興國」戰略定位轉化為具體行動的關鍵載體，能以國際化教育環境匯聚全球頂尖人才，並以北都大學城為戰略支點，推動產學研深度融合，以高質量高等教育服務國家的戰略目標。

教育局局長蔡若蓮在論壇上就香港五年規劃發表主題演講。（政府新聞處圖片）

蔡若蓮指，QS最新公布的2027年世界大學排名中，八所教資會資助大學表現卓越。在此基礎上，她相信各位高校領導定必以五年規劃為契機，帶領院校將自身發展規劃與國家戰略及香港未來發展深度對接，以香港優勢服務國家所需，提升香港高等教育的國際地位，更好融入和服務國家發展大局。

城大校董會主席魏明德、浸大校董會主席黃英豪、嶺大校董會主席姚祖輝，以及中大校董會主席查逸超，在雷添良主持的專題討論中，分享如何透過與國際及內地合作，推動香港發展成為國際教育樞紐。

（左起）城大校董會主席魏明德、浸大校董會主席黃英豪、教資會主席雷添良、嶺大校董會主席姚祖輝，以及中大校董會主席查逸超參與專題討論。（政府新聞處圖片）

教大校董會主席黃友嘉、理大校董會副主席葉中賢、科大校董會主席沈向洋，以及港大校務委員會委員吳永嘉，則在研究資助局主席唐偉章主持的另一場專題討論中，探討香港高等教育如何在數碼時代邁向全球領導地位。