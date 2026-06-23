智障男子住院舍期間現瘀傷　揭曾遭膝撞兼拖行　導師認襲擊判社服

居於智障人士宿舍的男子，遭社工等發現其左手有瘀傷，翻查閉路電視後揭發院舍男導師曾用膝撞男院友背部兼拖行男院友，該導師被捕後認「大力咗少少」。導師早前承認普通襲擊，主任裁判官張志偉斥被告行為如體罰，又指這行為不會令事主明白他的不當。案件今(23日)在東區法院判刑，張官接納此乃單一事件，接納報告建議，判導師社會服務令120小時。



被告何冠霆，48歲，承認一項普通襲擊罪，指他於2025年4月13日在香港仔一間智障人士宿舍襲擊X；他另涉同月14日襲擊X，相關控罪則獲撤。

被告何冠霆在東區法院認普通襲擊，被判社會服務令120小時。

院舍主管及社工見X有瘀痕揭發

案情指，被告案發時是涉案院舍的導師，負責指導及協助院友更生。去年4月14日下午，院舍主管及社工發現事主X的左手掌有瘀痕，翻查閉路電視，發現早一天的早上，X在房間內用手觸碰另一名院友的褲頭索繩，被告見狀，即捉着X的左手，又用右膝撞擊X的背部5次，之後又捉着X的右手，把X拉到地上拖行一段距離。

被告被捕稱大力咗少少

主管及社工報警。被告被捕後在警誡下承認一時衝動：「大力咗少少。」又稱並非有’心傷害事主。X送院診治後同日出院。

辯方求情指被告認罪及有真實悔意，報告亦指被告適合判處社會服務令。

被告的行為無法令事主明白其不當

張官早前已稱，被告在院舍任看管及監督角色，卻襲擊事主，其行為屬違反誠信，即使事主屢勸不改，被告的行為也無法令院友明白其行為不當，亦與體罰無異。張官今判刑時稱，考慮到被告坦白認罪，本次屬單一事件，採納報告建議，判被告120小時社服令。

案件編號：ESCC606/2026