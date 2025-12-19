裝修工與智障女友性交　堅稱無辜並指事主應負責　判囚6周

中年裝修工與一名持「白卡」智障女子拍拖並有性交，他又叫這名女友去幫忙他照顧一名女性朋友，該名朋友的16兒子之後亦有與其女友發生性行為。兩男均承認與精神不健全人士非法性交，法庭早前已判16歲少年入獄6星期。裝修工的案件，今(19日)在西九龍法院處理。庭上透露，裝修工在報告稱與事主是情侶，又稱不知事主智障，堅稱無辜更指事主亦應負責。裁判官斥被告圖淡化其罪責，並把罪責推卸給事主，判他入獄6星期。



兩名被告：張子立，43歲，裝修工人，認兩項與精神上無行為能力的人非法性交罪。控罪指，張於2021年12月1日至2022年3月31日間，兩度與屬精神上無行為能力人士的女子X非法性交。

案中兩名被告都先後在西九龍法院認罪，及被判囚6星期。

16歲男被告早前已被判囚6星期

16歲何姓男生，早前亦承認兩項相同罪名，指他於2022年3月20日與2022年4月14日之間，分別在尖沙咀國際廣場的殘厠，及重慶大廈的單位內，與X非法性交，何早前已被判囚6星期。

張在未使用安全套下與X性交

案情指，29歲女事主X，2019年被診斷出智力障礙，並持有殘疾人士登記證（俗稱白卡）。她在2020年透過社交平台Facebook認識張，X後來要求張與她發展成情侶，兩人並曾約會，在2021年9月至2022年3月之間，張曾在未使用安全套下與X發生性行為。

何曾帶X到商場殘廁性交

X在2022年3月按張的要求，到重慶大廈照顧一名懷孕的女性朋友。X到單位後，遇上該女性朋友的兒子，即本案姓何的16歲男被告。何把X帶到尖沙咀商場的殘厠，脫去X的衣服，要求X躺在地板上，並在沒有使用安全套下與X性交。何另曾在重慶大廈與X性交。

兩被告警誡下均稱知X智障

X在同年3月到張的寓所時，遭張的同行人士襲擊，最後報警。X向社工透露曾與人性交。張被捕後，在警誡下承認知X有智力障礙，但仍與X發生性行為。何被捕後在警誡下稱，張曾告知他X是智障人士，但何未有直接向X確認。

張認為X需承擔責任

法庭早前為張索取感他及社會服務令報告，惟報告指張拒絕家訪，又不肯接受感化，欠債40萬不準備還款，並認為X亦需承擔責任等。

張的律師解釋指，被告學歷有限，表達能力差，溝通上有限制，指張不想家訪只因不想家人知悉事件，不知家人能否承受。又指張有在於茶餐廳當侍應，非沒有還債打算。儘管張聲稱不知X智障，又指X要負責，但指其説法只是認罪前的演繹。

官斥被告想推卸責任給事主

裁判官何慧嫻判刑時指，張聲稱與事主X是情侶，卻稱不知X是智力障礙人士，更想將責任脫卸給她而指自己無辜。張在報告表明不願意接受感化及輔導，與本案其他被告仍有聯絡，認為張是想企圖淡化其違法行為，並把責任推卸給事主，又指張沒有穩定工作及規律生活，有刑事定罪，並有酗酒及毒品問題，最後判張入獄6星期。

案件編號：WKCC2246/2024