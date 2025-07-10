深夜遇上迷路智障女　廚師帶她回家趁洗澡時強姦　認罪囚5年8月

廚師深夜遇見迷路智障女子，把女子帶回家後，脫去女方的衣服要她洗澡，並在女方洗澡時入內，不理女方反對下把她強姦，至早上才帶女方離開。智障女子與母親重逢後透露被性侵報警。廚師今(10日)在高等法院承認強姦罪，法官判刑斥被告控制性能力的能力差，案發時未使用安全套，亦用上一定暴力，屬加刑因素，判囚5年8個月。



被告盧德勝，61歲，廚師。他被控於2022年5月31日，在黃大仙富山邨富信樓某單位內強姦女子X。

被告高德勝在高等法院承認一項強姦罪，判囚5年8月。(黃浩謙攝)

事主因事件受創傷

法官判刑時指，認為事主X因事件受創傷。同時，案中亦有多個加刑因素，包括X為輕度智障，被告在案中沒有使用安全套。此外，被告在案中使用一定的武力，令X受驚。考慮以上因素後，法官判被告監禁5年8個月。

X在黃大仙迷路遇上被告

案情指，X於案發時30歲，屬輕度智障。X母於2022年5月30日，帶X到其西營盤工作地點，X之後失去蹤影。X母便到X經常去，位於黃大仙蒲崗村道的寺廟找X，職員指X已離開。至31日的凌晨1時許，X在黃大仙迷路時遇上被告，X向被告問路後，被告買食物給她，又把X帶返其於富山邨的家。

被告脫去X的全部衣服

兩人到被告的住所後，被告問X是否感到熱和想洗澡，並脫去X的全身衣物。X感害怕，但夜欄人靜不敢大叫。她想離開單位，但又不懂開被告單位的鐵閘，最後作罷。

被告把X推到廁所強姦

X其後進入浴室洗澡，她向被告表明叫他不要進入浴室，惟被告沒有理會，他走進入浴室，並手持花灑為X洗澡，然後數次強吻她的咀和胸，繼而把X推到廁所和她性交。X表明不同意，又流血感到痛楚，她嘗試推開被告但不果，表示要報警亦未獲理會。

翌日送X回寺廟

洗澡後，X返回客廳要求被告把衣服還她，被告指衣服仍濕透要曬乾，兩人之後到睡房睡覺。翌日早上，被告陪X到崗村道的寺廟。X母接過X後，X告知母親她遭性侵遂往報警。

被告指X要求到其家留宿

被告於同年6月23日被捕，他在錄影會面稱是X要求到其單位留宿和洗澡。在X洗澡時，被告進入浴室，吻她的咀和胸，又以陽具磨她的下體。但他未有問X是否同意該些行為。被告之後在沒有使用安全套下，和X性交。

辯方求情時指被告曾任廚師40年，他與妻若10年前離異，兩人育有一名31歲兒子。被告稱已感後悔，不會重犯。

案件編號：HCCC229/2024