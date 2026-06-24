THE大學影響力排名｜港5校列百強　嶺大首躋身　科大排20位最高

Times Higher Education（THE，泰晤士高等教育）今日（24日）公布新一年度世界大學影響力排名，今年改稱「可持續發展影響力評級」（sustainability impact ratings），評估大學達到聯合國永續發展目標（SDGs）的表現，本港有5間大學打入首100名，較去年多一間，為嶺南大學，其排名大躍進，由去年101至200位，急升至第63位，首次晉身百強之列。香港科技大則為港院校之冠，排名第20位，較去年下跌一位。



2026年度《泰晤士高等教育》世界大學影響力排名在印尼雅加達舉行的全球可持續發展大會揭曉。嶺大在「SDG 4：優質教育」排名蟬聯全球第一，校長秦泗釗（後排左四）與其他院校代表，一同領取證書。（嶺大提供圖片）

英國曼徹斯特大學全球第一 亞洲5院校打入首10位

是次排名根據聯合國永續發展目標（SDGs），將116個國家或地區的1,646所大學，在4個廣泛領域作全面均衡的比較，包括研究、管理、外展和教學。

排名第一位是英國曼徹斯特大學，其次是澳洲格里菲斯大學及澳洲西雪梨大學。亞洲院校方面，有5間院校躋身全球前10名，分別是排第5位的馬來西亞理科大學、第6位的韓國漢陽大學、並列第7位的日本北海道大學和馬來西亞國立大學，以及排第10位的國立臺灣大學。

科技大學於2026年THE世界大學永續發展影響力排名中，排名第20位，較去年跌一位。（資料圖片）

嶺大由去年101至200位區間 升至全球第63位

至於香港，本港有5間院校打入首100位，較去年多一間，為嶺南大學，由去年排101至200位，急升至第63位。理大較去年升4位，排第52位；浸大升1位，排第68位。科大為眾院校之冠，排第20位，較去年跌1位；中大則排第91位，較去年跌20位。

內地無院校打入首百強 菲律賓160間大學上榜

內地院校未有打入影響力排行榜首百位，不過，在17個可持續發展領域排名中，「產業、創新和基礎設施」排名，內地哈爾濱工業大學排名最高，與其餘7間大學齊名，包括香港城市大學。

THE指，亞洲地區的院校佔全球排名大學的一半以上，在全球17項永續發展目標中的8項中處於領先地位。菲律賓是上榜大學數量最多的國家，共有160間；排名中代表性第二高的國家是印度，共有110間。新上榜的國家包括馬里、尼加拉瓜、尼日和塔吉克。

浸大在2026年THE世界大學永續發展影響力排名中，排第68位。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

浸大4項SDG排全球首50 創歷年新高

浸大表示，共有四項SDG位列全球首50位，創下歷年新高，包括「優質教育」、「減少不平等」、「水下生物」及「陸地生物」。校方表示，是次排名結果反映浸大近年憑藉跨學科教學和研究的獨特優勢，為社會培育優秀人才、推動創新研究和成果轉化，並積極推行高效的校園管理和企業管治措施，為社會創造正面影響取得理想成果。

嶺南大學在2026年THE世界大學永續發展影響力排名中，排第63位。（資料圖片）

嶺大7項SDG列全球百強 「減少不平等」升逾90位

嶺南大學表示，嶺大有七項可持續發展目標名列全球百強，按年增逾一倍。其中，「優質教育」蟬聯全球第一、「減少不平等」由去年第101至200名區間大幅躍升至全球第11位、「體面工作和經濟增長」排名全球第27位，以及「促進目標實現的伙伴關係」排名全球第55位。

嶺大校長秦泗釗表示，排名是衡量大學發展的重要參考，但更重要的是透過優質教育推動創新及促進共融，為香港特區、國家以至全球可持續發展作出長遠貢獻。

嶺大校長秦泗釗（左七）到印尼雅加達全球可持續發展證書。（提供圖片）

嶺大校長秦泗釗（左七）到印尼雅加達全球可持續發展證書。（提供圖片）

城大「產業、創新與基礎設施」取得100分滿分

城大表示，今次參與SDG 9（產業、創新與基礎設施）評級，在826間大學中脫穎而出，評級取得滿分100分，與其他七間大學並列第一，成為香港唯一在此評級取得榜首的大學，顯示大學在知識轉移及推動科研成果轉化表現超卓。

城大署理校長李振聲表示，這優秀的排名結果，印證城大在創新、設施及校企合作方面的雄厚實力。他說未來城大將繼續推動可持續發展，積極培育年輕企業家、孵化深科技初創企業，利用科研成果促進社會福祉，維持城大在創新教育及人才培育方面的領先地位。

城大在SDG 9（產業、創新與基礎設施）評級中，取得滿分100分，與其他七間大學並列第一。（城大提供圖片）

教育大學：「優質教育」單項排名奪得全球第二

香港教育大學就聯合國可持續發展目標第四項「優質教育」單項排名奪得全球第二，指是發展路上的重要里程碑，不僅印證校方在優質教育領域的領先實力，亦體現大學秉持「教育未來」願景，在可持續發展與學術卓越層面的國際影響力持續穩步提升。

教大校長李子建表示，這個成績充分肯定學校推動優質教育與實踐可持續發展使命的努力，未來教大會持續深化教學、研究與外展服務各項工作，拓展合作網絡，為社會帶來長遠且實質的正面影響。