THE大學影響力排名2025 科大排19位最高 嶺大優質教育全球第一
撰文：凌雯靜
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《泰晤士高等教育》（THE）於130 個國家或地區 2,526 所大學，就實現聯合國永續發展目標（SDG）進展，公布2025年最新影響力排名。本港有4間大學進佔首100名，包括科技大學、理工大學、浸會大學及中文大學，其中科技大學擠身全球前20名，排名19。另外，嶺南大學於「優質教育」（SDG 4）議題上全球評分排名第一、浸會大學排第二。
排名根據17個永續發展評分 亞洲區大學進佔一半席位
是次排名是根據聯合國《可持續發展議程》，當中17個可持續發展目標而評分，主要分為貧窮、健康、教育、安全、持續性發展和環境等六大範疇，當中亞洲地區的大學進佔超過一半席位，17 個永續發展目標分項排名中，有 10 個由亞洲大學取得。
科大本地大學排名最高 全球第19位
科大於亞洲地區中排名最高，總分95.5，其中「產業、創新與基礎設施」（SDG 9）更高達99.8分，其次是理大排名56，浸大排名69，中大則排名71；另外，嶺大於「優質教育」的議題中，評分是93.3，於該分項全球排名第一。浸大於該分項排全球第二、理大亦於該分項排第十。
嶺大「優質教育」排名全球第一
嶺大校長秦泗釗表示能在「優質教育」排名高踞榜首並創下歷史佳績，大學上下對此均感到鼓舞，亦肯定了大學通過創新教學、知識轉移、社區參與等，促進社會各界人士享有終身學習的機會。此外，嶺大亦是香港首批為教職員與學生免費提供不同版本 ChatGPT 的大學，近月更新增DeepSeek選項，進一步提升教職員進行科研與工作的效率。
理大「良好健康與福祉」蟬聯本地大學之首
理大發言人表示，理大排名於全球較去年躍升21位，位列全港第二，是充分肯定大學推動可持續發展的貢獻，其中「良好健康與福祉」（SDG 3）更蟬聯本地大學之首。校長滕錦光認為作為一所創新型世界級大學，不論是致力人才培育、科學研究和知識轉移方面都應追求卓越，未來將繼續深化跨學科合作，推動全球可持續發展。