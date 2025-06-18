THE大學影響力排名2025　科大排19位最高　嶺大優質教育全球第一

《泰晤士高等教育》（THE）於130 個國家或地區 2,526 所大學，就實現聯合國永續發展目標（SDG）進展，公布2025年最新影響力排名。本港有4間大學進佔首100名，包括科技大學、理工大學、浸會大學及中文大學，其中科技大學擠身全球前20名，排名19。另外，嶺南大學於「優質教育」（SDG 4）議題上全球評分排名第一、浸會大學排第二。



排名根據17個永續發展評分 亞洲區大學進佔一半席位

是次排名是根據聯合國《可持續發展議程》，當中17個可持續發展目標而評分，主要分為貧窮、健康、教育、安全、持續性發展和環境等六大範疇，當中亞洲地區的大學進佔超過一半席位，17 個永續發展目標分項排名中，有 10 個由亞洲大學取得。

科大本地大學排名最高 全球第19位

科大於亞洲地區中排名最高，總分95.5，其中「產業、創新與基礎設施」（SDG 9）更高達99.8分，其次是理大排名56，浸大排名69，中大則排名71；另外，嶺大於「優質教育」的議題中，評分是93.3，於該分項全球排名第一。浸大於該分項排全球第二、理大亦於該分項排第十。

嶺大「優質教育」排名全球第一

泰晤士高等教育世界大學影響力排名在土耳其舉行的全球可持續發展大會揭曉。（圖片由嶺大提供）

嶺大校長秦泗釗表示能在「優質教育」排名高踞榜首並創下歷史佳績，大學上下對此均感到鼓舞，亦肯定了大學通過創新教學、知識轉移、社區參與等，促進社會各界人士享有終身學習的機會。此外，嶺大亦是香港首批為教職員與學生免費提供不同版本 ChatGPT 的大學，近月更新增DeepSeek選項，進一步提升教職員進行科研與工作的效率。

嶺大於2025年度泰晤士高等教育世界大學影響力排名「優質教育」項目位列全球第一。（圖片由嶺大提供）

理大「良好健康與福祉」蟬聯本地大學之首

理大發言人表示，理大排名於全球較去年躍升21位，位列全港第二，是充分肯定大學推動可持續發展的貢獻，其中「良好健康與福祉」（SDG 3）更蟬聯本地大學之首。校長滕錦光認為作為一所創新型世界級大學，不論是致力人才培育、科學研究和知識轉移方面都應追求卓越，未來將繼續深化跨學科合作，推動全球可持續發展。