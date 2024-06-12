THE大學影響力排名｜科大排36　與15間大學合作推可持續發展

香港科技大學今日（12日）公布，在泰晤士高等教育（THE）的「大學影響力排名2024」排名36，為香港及内地第一，此排名主要評估全球逾2,100間大學在實踐聯合國17項可持續發展（SDGs）的表現。



科大指，THE認為科大在建設強韌基建及工業，加速創新（SDG 9）、推動可持續城市發展（SDG 11）和負責任消費與生產（SDG 12）這三個範疇的表現較為優勝。科大稱已邀請全球15間大學共同共同參與聯署碳中和宣言，將校園打造為生活實驗室以推廣創新應用，用實際行動締造可持續的未來。



科大今年首次參與在THE的「大學影響力排名2024」排名36。（科大提供）

與全球15所大學參與聯署碳中和宣言

科大表示，昨日（11日）在泰國曼谷舉行的全球可持續發展大會（GSDC），科大牽頭邀請15間來自亞洲、歐洲、中東等地的院校，如新加坡國立大學、泰國朱拉隆功大學、內地浙江大學、英國利物浦大學等，共同參與聯署碳中和宣言，承諾將校園打造為生活實驗室。

此理念源於科大在幾年前推出的「可持續發展智慧校園 」計劃，在此計劃下，科大至今已資助36個項目，如化學品減耗和節能電錶等智能系統。科大稱，期望可與合作院校透過生活實驗室，推動創新應用，以實際行動締造可持續的未來。

科大與15所大學共同承諾將校園打造為生活實驗室。（科大提供）

科大副校長（大學拓展）汪揚表示，可持續發展是一種思維，科大的思維和願景是將校園變成零碳生活實驗室，以促進體驗式學習及研究；可持續發展亦需要跨國界的協作和知識共享，藉着這個聯合宣言以及其他新猷，例如推動跨地域研究協作的環球知識網絡（Global Knowledge Network）等，激發更多創新解決方案，以應對氣候變化、水資源管理、可再生能源和可持續交通運輸等挑戰。

科大副校長（大學拓展）汪揚教授（左二）認為，除了善用科技外，跨院校和跨學科的合作都可有助應對各種議題；而大學作為孕育創新科技的基地，有著領導角色去推動更多協作，以促進全球智慧及可持續發展。（科大提供）

科大目標2045年達淨零碳排放 花4000萬將30%泊車位轉電動車配套

科大稱，在多年間採取多項措施，以望在2045年前達致淨零碳排放的目標，如在2019年推出「可持續發展智慧校園 」計劃、在2020年安裝太陽能發電系統，預計未來25年每年可減少150萬公斤的碳排放；在最近，科大亦花4,000萬元將校園内30%泊車位升級，加設電動車充電設施和相關軟件配套，以打造香港高教界中備有最完善電動車配套的校園。

全球可持續發展大會今年聚集700個組織、逾3,000名學者一同參與，當中包括科大的學者。在發展極端天氣早期預警系統的專題研討會上，科大環境及可持續發展學部主任兼環境研究所所長劉啟漢、世界氣象組織世界天氣研究計劃城市預測項目聯席主席兼科大環境及可持續發展學部教授陳飛，以及及香港紅十字會社區備災服務高級經理楊綺華，一共就建設智慧城市和應對氣候變化作出討論，包括如何針對弱勢群體制定個人化警報，以減少極端天氣下的人命傷亡和損害；亦探討科學家如何與人道主義及非牟利組織合作，向社區發放預警信息等。