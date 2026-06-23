宏福苑｜聽證會揭帆布25秒燒成灰　工會料大火前多數帆布非阻燃

宏福苑大火獨立委員會昨日（22日）召開第五輪聽證會，首次提到宏福苑所使用的帆布易燃。當中政府化驗所測試揭示，宏福苑現場所撿獲的帆布在短短25秒內「燒到渣都冇」，並產生大量燃燒溶滴，成為火勢在短時間內幾何級蔓延的致命元兇。



建造業總工會理事長周思傑表示，地盤中的帆布往往鋪於竹架之間，用作防止雜物下跌的保護網。由於面積較小，其阻燃效能比棚網更容易被忽視，「相信係大火前，絕大多數帆布都係非阻燃。」



政府化驗所法證事務部總化驗師李詠文昨日出庭作供時，揭發宏福苑所使用的帆布短短25秒內「燒到渣都冇」，並產生大量燃燒溶滴，成為火勢在短時間內幾何級蔓延的致命元兇。（梁鵬威攝）

政府化驗所法證事務部總化驗師李詠文（右）出席6月22日聽證會。（湯致遠攝）

宏福苑大維修帆布燒後產生大量燃燒溶滴 成火勢幾何級蔓致命元兇

宏福苑聽證會昨日首次提到帆布易燃，政府化驗所法證事務部總化驗師李詠文指，宏福苑大維修所使用的帆布，在短短25秒內「燒到渣都冇」，並產生大量燃燒溶滴，成為火勢在極短時間內幾何級蔓延的致命元兇。

屋宇署規定塑膠帆布必須具備認可的阻燃效能標準

根據屋宇署《註冊承建商作業備考85》，所有於棚架面上鋪設的防護物料，包括保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布等，都必須具備認可的阻燃效能標準。其中有關塑膠帆布的認可標準包括英國標準BS 5867-2:2008，以及美國標準NFPA 701:2023。

建造業總工會理事長周思傑：帆布較小 容易被忽略阻燃效能檢測

建造業總工會理事長周思傑表示，地盤內的防水油布及塑膠帆布通常鋪墊在棚架上，用作防止物品墜下傷及行人，是常用的防護物料之一。他表示，雖然屋宇署在大火前已就帆布訂立標準，惟由於帆布面積較小，而且並非主要建築材料，令承建商及政府容易忽略對其阻燃效能的檢測。

比起棚網，帆布或者油布嘅阻燃性係更加不被注重。相信係大火前，絕大多數帆布都係非阻燃。 建造業總工會理事長周思傑

周思傑表示，由於帆布面積較小，而且並非主要建築材料，令承建商及政府容易忽略其阻燃效能。（資料圖片/羅日昇攝）

因應宏福苑大火，屋宇署在去年12月公布，承建商必須提供防護物料阻燃效能措施報告，當中包括棚網及塑膠帆布等，並取樣送至政府指定認可實驗室進行測試，所有樣本都合格後，才可上架該批次的防護物料。

周思傑指出，業界及政府在大火後已吸取教訓，但亦要檢討地盤管理，加強防火安全，「帆布加速棚網燃燒係不能忽視嘅事實，同時我哋都要正視地盤管理。當咁多垃圾、易燃物堆埋一齊，求其一個小火花，都會引起奪命大火。」

《香港01》正查詢屋宇署，有否發現任何不合標準的塑膠帆布和防水油布。