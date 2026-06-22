宏福苑聽證會｜居民失望不轉調查委員會　未能召宏業董事作供

大埔宏福苑大火獨立委員會主席陸啟康宣布周一（22日）宣布，不會向行政長官建議轉為法定獨立調查委員會。本周三（24日）聽證會完結後，陸啟康計劃在7月中聽取各涉事方最終陳詞，其後向政府提交報告，意味聽證會已走向尾聲。



數名旁聽的居民在散場後均表示，無法接受，因大維修總承建商「宏業建築工程」的董事侯華建和何建業、民建聯大埔區議員黃碧嬌、舊法團人士等涉事者至今未作供，有人對於聽證會無「升格」感失望。



大埔宏福苑去年11月發生五級火。（資料圖片）

大埔宏福苑大火獨立委員會今（22日）重開第五輪，傳召專家證人解釋報告中的起火原因等。獨立委員會主席陸啟康在聽證會一開始，就宣布不會建議政府轉為法定獨立「調查」委員會。

陸啟康稱，個人追責並非委員會工作範圍，要交由刑事、民事及政府內部紀律處分；至於委員會無權傳召部份人作供，陸啟康則形容有「調查」委員會都不可強制證人合作，反而或令聆訊時間更長。

陸啟康其中一個解釋，是獨立調查委員會都不可強制證人與委員會合作，「證人可能話唔記得或答非所問，不期待這些證人會配合。」

宏福苑居民何先生（陳浩然攝）

宏福苑居民何小姐（湯致遠攝）

每日都去聽證會的宏福苑居民何先生和何小姐，均指出管理公司、黃碧嬌、舊法團等，仍有人未出來作供。何小姐對於聽證會無「升格」感失望，但認為沒辦法。

曾做居民證人的梁浩軒稱，尤其黃碧嬌，曾經非常「關心」宏福苑，「出嚟講幾句都好呀。」梁不認同委員會不「升格」，但他稱可理解委員會的考量或認為「升格」無幫助。

宏福苑居民梁浩軒稱可理解委員會的考量，但不認同委員會不「升格」。（陳浩然攝）

遺屬Phyllis表示，無法接受仍有公務員、法團人士無出席聽證會作供。（陳浩然攝）

在大火中喪母的遺屬Phyllis稱，無法接受仍有公務員、法團人士無出席聽證會作供，「有邊樣嘢係我哋講完之後有改變？所以政府又好，呢個委員會又好，我哋都嘗試去表達或者爭取，你都見到好多居民出嚟表達，但無因為我哋表達而有任何改變，所以我都覺得自己都唔需要多講。」

Phyllis相信委員會已盡力，未必找到事實全部，但有盡力去找真相出來，「但係冇出現嘅部份，會唔會係好關鍵，會唔會揭露咗八成，但有兩成冇攞出嚟，會唔會呢個先係Key Criteria（關鍵因素）去令到件事發生？」