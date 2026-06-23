七一優惠｜港鐵送7.1萬張免費車程、2.2萬份商場券　五大優惠一覽

【七一優惠／港鐵／機場快綫／電子優惠券】為慶祝香港特別行政區成立29周年，港鐵公布將推出一連串活動或優惠，當中包括抽獎送出7.1萬張免費本地單程車程；7月1日至8月31日期間，學生和長者等坐機場快綫半價或免費；派逾2.2萬份港鐵商場電子優惠券；港鐵商場消費滿800元送300元電子優惠券等，優惠詳情一文看清。



港鐵將以抽獎形式送出7.1萬張免費本地單程車程。（資料圖片）

七一優惠一︰港鐵七一抽獎送7.1萬張免費本地單程車程

為慶祝香港特別行政區成立29周年，港鐵將以抽獎形式送出7.1萬張免費本地單程車程（不包括機場快綫 、高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等車廂、羅湖及落馬洲站車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士）。

每名MTR Mobile登記會員7月1日上午9時至下午6時期間，可參加一次抽獎，只需登入應用程式及進入抽獎頁面點擊抽獎按鈕，即時可獲知抽獎結果。中獎用戶的免費車程將會自動存入「我的收藏」功能內，會員可領取獎品至「我的車票」，供日後使用。

今年7月1日至8月31日期間特定市民坐機場快綫半價或免費。（資料圖片）

七一優惠二︰學生和長者七至八月坐機場快綫半價或免費

由今年7月1日至8月31日期間，3至11歲小童憑小童八達通可免費乘搭機場快綫，往返市區車站（香港、九龍或青衣站）及機場站或博覽館站。持學生個人八達通的學生，以及持樂悠咭的60歲或以上市民，都可享半價優惠乘搭機場快綫，往返市區車站及機場站。

港鐵派發2.2萬份電子優惠券。（港鐵圖片）

七一優惠三︰港鐵APP下周一中午派逾2.2萬份電子優惠券

港鐵商場「一Click即搶」活動即將下周一（29日）推出，派發2.2萬份電子優惠券，總值710萬元。MTR Mobile會員當日中午12時起，登入應用程式並點選「優惠」頁面內的「一Click即搶」活動，即有機會免費領取電子優惠券，先到先得。

活動獎賞包括500元港鐵商場時裝及指定美容品牌電子優惠券，以及合共300元港鐵商場指定電子優惠券。

由今年7月1日至8月31日，顧客在港鐵商場以電子貨幣單一消費滿800元並成功賺取MTR分，即可獲贈合共300元港鐵商場指定電子優惠券。（港鐵圖片）

七一優惠四︰港鐵商場消費滿800元送300元電子優惠券

港鐵商場並推出「夏日大激賞」推廣活動，由今年7月1日至8月31日，MTR Mobile會員在德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE及連理街的參與商戶（超級市場及服務類別除外），以電子貨幣單一消費滿800元並成功賺取MTR分，即可獲贈合共300元港鐵商場指定電子優惠券。

「一Click即搶」活動詳情。（文件截圖）

「夏日大激賞」活動詳情。（文件截圖）

七一優惠五︰Mastercard卡簽賬滿500元即可參與夾彩蛋遊戲

港鐵商場與Mastercard合辦「限定驚喜加碼」活動，今年7月4日至8月30日期間的周六及周日，顧客在德福廣場、青衣城、PopCorn及圍方的任何商戶，以合資格Mastercard卡單一簽賬滿500元或以上，即可在同日參加夾彩蛋遊戲乙次，有機會贏取Mastercard彩蛋公仔或指定港鐵商場現金券。

PopCorn將於未來三個周五（6月26日、7月3日及10日），舉辦Night Lounge晚間音樂會。（Popcorn網站圖片）

七一活動︰將軍澳PopCorn未來三周舉辦晚間音樂會

此外，港鐵旗下多間商場在今年52周內，每周輪流舉辦不同類型的音樂表演活動。其中PopCorn將於未來三個周五（6月26日、7月3日及10日），舉辦Night Lounge晚間音樂會，邀請多名本地樂壇新晉及人氣歌手，包括丘藍 、Kirs 、曾傲棐、許靖韻、泳兒、女團VIVA及樂隊Locksmiths開鎖佬等。