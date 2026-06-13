兩餸飯攻入港鐵　和洋甜點「更紗製菓Sarasei」香港站推自選便當

【兩餸飯／餐飲業／更紗製菓Sarasei】繼聖安娜餅屋去年進軍兩餸飯市場後，最新又有和洋甜點專門點「更紗製菓Sarasei」加入兩餸飯戰場，近日在港鐵香港站門店新推出和式兩餸飯，包括蒜香醬燒黑豚肉等款式，兩餸及三餸飯分別售59元及69元，對比市面一般兩餸飯店售約40至50元，其定價算是「高級兩餸飯」。



香港兩餸飯關注組版主黃旭熙表示，該店為港鐵站首間兩餸飯店，惟港鐵站內禁止明火煮食，估計餸菜或由中央廚房製作後，再運送至店舖出售。



和洋甜點專門點「更紗製菓Sarasei」轉戰兩餸飯，香港站店逢周一至周五推出自選和風便當。(吳美松攝)

餸菜共計12款，包括蒜香醬燒黑豚肉等。（Threads／saraseihk影片截圖）

兩餸飯及三餸飯分別索價69元及79元。（Threads／saraseihk影片截圖）

Sarasei香港站店推兩餸飯 定價三餸最高$79

和洋甜點專門點「更紗製菓Sarasei」近日進軍兩餸飯市場，在港鐵香港站門店推出全新「和風自選便當」，主打高級日式定食，每日提供多款和風菜式，實際模式與市面的兩餸飯店大致相同。自選兩餸便當及三餸便當分別索價69元及79元，目前推出新上市優惠，每款飯獲減10元，優惠期至7月10日。

和洋甜點專門點「更紗製菓Sarasei」轉戰兩餸飯，香港站店逢周一至周五推出自選和風便當。(吳美松攝)

不過，該店今日（13日）無提供兩餸飯。據Sarasei店員表示，便當只會於周一至周五、非假期日子提供，已推出一段時間，平日頗受歡迎，會有排隊情況。店員續指，該店雖不能明火煮食，但仍設有廚房，店員指有微波爐等設備，可將便當重新加熱。至於價錢，店員認為並不算昂貴。

根據網站介紹，該店餸菜共計12款，包括蒜香醬燒黑豚肉、蕃茄醬燒和牛漢堡扒、宮崎風南蠻雞扒等，另外會提供麵包及沙律等食物。

翻查資料，兩餸飯店普遍售價介乎30元至50元不等，同樣是OL集中地的灣仔區部份店舖，定價也是40多元，即該店的定價算是「高級兩餸飯」。

平日營業時間為早上7時半至晚上8時半。（Threads／saraseihk圖片）

該店另外會提供麵包及沙律等食物。（Threads／saraseihk圖片）

兩餸飯關注組︰港鐵站禁明火煮食 估計餸菜先從中央廚房製作

香港兩餸飯關注組版主黃旭熙（Andrew）表示，據他了解，港鐵站過去並無兩餸飯店，即該店為首間進駐港鐵站的兩餸飯店，惟站內禁止明火煮食，估計餸菜先從中央廚房製作，再運送至店舖即場加熱出售，因此也是罕有的預製兩餸飯店，目前全港僅得數間。

黃旭熙又指，若以同級兩餸飯店比較，該店定價低於香港站上蓋國際金融中心（IFC）的「Chapter」，以及金鐘太古廣場的「Remedy Me」，但高於聖安娜餅屋位於太子的兩餸飯店。

香港兩餸飯關注組版主黃旭熙指，該店為首間進駐港鐵站的兩餸飯店。（資料圖片／鄭子峰攝）

民建聯前立法會議員、香港餐旅業協會主席梁熙指，關注兩餸飯店是否屬於預製菜。（資料圖片／廖雁雄攝）

梁熙︰關注兩餸飯店是否屬於預製菜

民建聯前立法會議員、香港餐旅業協會主席梁熙表示，不少上班族工作節奏快速，平日只能光顧麥當勞、肯德基及大家樂等快餐店，認為兩餸飯店進駐香港站，能夠為他們提供多一種選擇，但有利便有弊，估計附近的快餐店生意或會受到影響。

梁熙並關注兩餸飯是否屬於預製菜，他引述內地對預製菜的定義指，24小時內製作並出售的食物視為即製，因此若兩餸飯由中央廚房製作後一段時間，再運送至店內出售，則屬於預製菜。他建議政府監管預製菜及作出清晰的定義，以保障公眾的知情權。

該店推出新開張優惠，每款飯獲減10元，優惠期至7月10日。（Saraseihk Hong Kong FB圖片）