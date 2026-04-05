內地航線燃油費今日加價　漲幅5倍長途收120元　清明五一機票變貴

受中東局勢動盪及國際油價持續高企影響，內地民航業迎來沉重的成本壓力。繼此前成品油大幅調升後，今日（5日）起，國航、廈航等多家內地航空公司正式上調國內航線燃油附加費，長途航線收費由原來的20元（人民幣，下同）飆升至120元，漲幅高達5倍。



根據國航、廈航、中聯航等多家航司發布的公告，自2026年4月5日（含）起銷售的國內客票，燃油附加費標準將大幅度調整。800公里（含）以下航段，每位旅客收取60元；800公里以上航段，每位旅客則收取120元。

對比調整前的收費標準（800公里以下收10元、以上收20元），本次調整後短途及長途航段分別上漲了50元及100元。至於按規定購買成人普通票價50%的兒童、革命傷殘軍人等特殊群體，收費則減半；嬰兒旅客則繼續獲免收費用。

從深圳飛往上海的航班，目前燃油稅為120元。

美國、以色列對伊朗的軍事襲擊持續，導致霍爾木茲海峽通行受阻，國際原油價格劇烈波動。根據內地聯動機制，當航空煤油採購成本超過每噸5000元時，航司即可加收附加費。

由於航油成本通常佔航空公司營運成本的30%至40%，此次加價旨在緩解燃油價格上漲帶來的經營壓力。據了解，除了已公告的航司外，預計其他內地航空公司亦會陸續跟進。受加價預期影響，不少消費者已提早購票以鎖定低價，令清明及「五一」長假期的機票預訂比例較往年明顯上升。