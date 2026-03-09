中東局勢｜旅行社收到航空公司預告加燃油費　長途最快本周加$300

【燃油附加費／HK Express／CX／國泰／香港快運／大灣區航空／香港航空／伊朗／以色列／美國／】美國和以色列襲擊伊朗，導致油價飆升。東灜遊主席禤國全今日（9日）透露，部份航空公司已預告飛機燃油附加費加價，東南亞航線來回增約100元至150元，長途航班每程增200元至300元。「今日有航空公司講話，如果13號（本周五）之前開咗飛就會跟返舊嘅燃油附加費，13號後就會用新嘅燃油附加費。」



換言之，準備外遊但未預訂機票的市民，應盡快計劃行程及付款，否則當所有航空公司都宣布燃油附加費加價後，恐怕只能捱貴價機票，或是待延遲外遊日期，待中東局勢緩和。



圖為2026年3月1日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場濃煙滾滾。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

圖為2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

國際油價衝上100美元

伊朗近日封鎖石油出口要道霍爾木茲海峽，中東主要產油國減產，國際油價衝上100美元，較戰爭爆發前飆升約六成。即使港人復活節假期外遊避開中東航線，但受礙於國際油價，捱貴機票恐怕無可避免。

CX國泰航空3月9日收取的燃油附加費。（國泰航空網頁截圖）

國泰每月市場價格走勢調整燃油附加費

不過每間航空公司的政策不盡相同，例如國泰航空每月檢視燃油附加費水平，按機制作出調整，例如參考航空燃油市場價格走勢，並綜合其他營運因素。翻查資料，國泰2月份曾減價，日韓泰等短途航線收142元；歐美及澳紐等長途航線收569元。

國泰航空每月檢視燃油附加費水平，按機制作出調整。（資料圖片）

HK Express香港快運3月9日收取的燃油附加費。（HK Express網頁截圖）

東灜遊禤國全︰航空公司相繼加燃油附加費

東灜遊主席禤國全透露，有約兩至三間本地及外地的航空公司，已相繼預告增加飛機燃油附加費，其中東南亞短途航線來回增約100元至150元，長途航班每程增200元至300元。

禤國全表示，他今日也收到航空公司的通知，若中東局勢繼續惡化，國際油價不斷飆升，不排除燃油附加費更高。不過他認為燃油附加費的價錢，佔旅行社團費仍然是較低的比例，相信不會影響市民的外遊意欲。

東灜遊主席禤國全透露，約兩至三間航空公司已相繼宣布增加飛機燃油附加費。（資料圖片）

大灣區航空3月9日收取的燃油附加費。（大灣區航空網頁截圖）

何時訂機票才不會捱貴價燃油附加費？

該批航空公司由何時起正式調整燃油附加費？禤國全指，航空公司通常以乘客／旅行社的預訂日期作為分界線，例如有航空公司定為本周五（13日），即乘客由周六（14日）起訂機票便要支付新費用，相信未來一周將有更多航空公司發出通知。

今日有航空公司講話，如果13號之前開咗飛就會跟返舊嘅燃油附加費，13號後就會用新嘅燃油附加費，𠵱家暫時只係兩三間航空公司出咗呢個公告，相信未來一個禮拜會慢慢出。 旅行社消息人士

香港航空3月9日收取的燃油附加費。（香港航空網頁截圖）

縱橫遊常務董事袁振寧指，若油價長期高企，下月日本機票恐貴300元。（資料圖片／鄭子峰攝）

縱橫遊袁振寧︰若油價長期高企 下月日本機票恐貴$300

縱橫遊常務董事袁振寧暫時未收到通知，但他認為在中東局勢不明朗的環境下，航空公司或會提早至未來數日通知。他估計，若油價長期處於100美元以上關口，預計下月的燃油附加費將增加70%至80%，例如日本機票或貴200至300元、長途機票甚至貴800元至1,000元。