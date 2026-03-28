日圓匯率｜上環找換店排長龍　港人趁低吸日圓　燃油費升改淡季飛

【日元兌港元/日圓兌港元/日圓匯率】日圓持續弱勢，現時每百日元兌港元低於5算，吸引不少熱愛到日本旅遊的港人趁低吸納，在復活節長假期前提早換日圓。其中位於上環德輔道中、甚深歡迎的「小女孩找換店」，今日（28日）下午有逾半百人排隊，一度大排長龍。



有市民表示，留意日圓下跌，「幾萬幾萬yen咁樣換，換定先……」，但因近日飛機燃油附加費上升，機票昂貴，故會選擇淡季，並趁有平價機票才出動。另有市民準備復活節赴日旅行，趁低價提前換日圓。



位於上環的小女孩找換店，今日（28日）下午一度大排長龍，有約50至60人排隊等候兌換外幣。（洪芷菁攝）

位於上環的小女孩找換店，今日（28日）下午一度大排長龍，有約50至60人排隊等候兌換外幣。（洪芷菁攝）

臨近復活節長假期，不少港人計劃外遊，並會預先兌換外幣。位於上環德輔道中的人氣「小女孩找換店」，今日（28日）下午一度大排長龍，有約50至60人在店外排隊等候兌換外幣。

其中莫先生表示，現時日圓匯率很超值，見好多人都來兌換，自己也要趁低吸納，「見到低就會換啲，幾萬幾萬yen（日圓）咁樣換，換定先，有陣時未plan(計劃)定去邊度」，只要看到機票便宜就會隨時出動。

莫先生表示，只要看到機票便宜就會隨時出動。他認為現時匯率很抵，見好多人都來兌換。（洪芷菁攝）

他又稱，因為旺季機票價格貴，加上燃油附加費大幅上升，故未計劃今個復活節去旅行，通常會選擇淡季，機票及酒店費用較便宜。例如5月或11月，他打算去北海道、福岡、大阪、東京，當見到有平機票就出動。由於之前有特價機票，其女兒則預定5至6月前往東京及首爾。

市民梁先生則即將於復活節假期，與親友一起到日本東京旅行，「隨意行吓」。因此，趁着在出發前，加上日圓匯率持續弱勢，所以提早前來以5千多元港幣兌換日圓。