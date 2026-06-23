昂坪360推夜航纜車設霓虹燈主題　限暑假8個晚上　成人門票200元

昂坪360為慶祝正式啟航20周年，推出纜車夜航體驗，於7月24日起，共8個指定晚上推出，全線纜車將換上主題新裝，加上霓虹燈主題。夜航體驗門票成人售價為200元，若希望由早上玩到晚上，則可選擇在購買一般門票後，加100元購夜航體驗，門票即日起發售。另外，昂坪市集會設退役纜車「打卡」裝置，供市民拍照。



昂坪360推出纜車夜航體驗，於7月24日起，共8個指定晚上推出。（昂坪360提供圖片）

昂坪360推出纜車夜航體驗，於7月24日起，共8個指定晚上推出。（昂坪360提供圖片）

昂坪360今年首度推出纜車夜航體驗，首次為全線108架纜車換上主題新裝，其中24架纜車與港鐵公司、國泰、天星小輪、星巴克、譚仔三哥米線、西九文化區、華星冰室及大埔振興肉丸等打造主題纜車，其餘超過80架纜車則會披上昂坪360主題霓虹燈主題圖案，標準車廂、水晶車廂與全景纜車同樣換上新裝。

昂坪360二十周年慶典今日於昂坪市集正式啟動，由董事總經理董沛銓（左七）點亮燈箱，為一連串慶祝活動揭開序幕。（昂坪360提供圖片）

昂坪360董事總經理董沛銓說，這二十年昂坪360共接待超過2,600萬名賓客。（昂坪360提供圖片）

共8晚舉行限定夜航體驗 最後登車時間晚上9時半

纜車將於8個指定晚上舉行限定夜航體驗，日子為7月24日、25 日，以及8月1日、2日、8日、9日、15日及16日合共8天，纜車將延長營運至晚上10時（最後登車時間為晚上9時30 分），乘坐纜車俯瞰大嶼山一帶夜景。

昂坪360市集設有冰室等打卡點。（昂坪360圖片）

纜車夜航成人門票售200元 一般門票加$100玩足全日

纜車夜航門票即日起發售，成人200元，長者和小童則為100元。若賓客希望從早上玩到晚上，則可選擇在購買一般纜車門票後加購夜航體驗，成人加100元、長者及小童加50元。

曾在纜索上航行的標準車廂纜車退役後「落地」，成為特色「打卡」裝置。（昂坪360提供圖片）

退役纜車首次「落地」成「打卡」裝置。（昂坪360提供圖片）

退役纜車首次「落地」成「打卡」裝置。（昂坪360提供圖片）

市集設退役纜車供打卡 入夜後變懷舊霓虹燈主題大道

另外，昂坪360市集設有退役纜車，是其首次「落地」變身20周年主題「打卡」裝置，麻雀、冰室等「港味」滿滿場景將在市集各處呈現。賓客又可以在市集蓋印「打卡」，部份印章使用特別墨水，讓賓客拼砌出極具收藏價值的螢光明信片。

入夜後，昂坪市集更會搖身一變成為懷舊霓虹燈主題大道，搭配由商業電台製作、多位本地人氣歌手演出的現場音樂會，讓賓客感受日與夜截然不同的氛圍。