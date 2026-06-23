昂坪360推夜航纜車設霓虹燈主題 限暑假8個晚上 成人門票200元
撰文：董素琛
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昂坪360為慶祝正式啟航20周年，推出纜車夜航體驗，於7月24日起，共8個指定晚上推出，全線纜車將換上主題新裝，加上霓虹燈主題。夜航體驗門票成人售價為200元，若希望由早上玩到晚上，則可選擇在購買一般門票後，加100元購夜航體驗，門票即日起發售。另外，昂坪市集會設退役纜車「打卡」裝置，供市民拍照。
昂坪360今年首度推出纜車夜航體驗，首次為全線108架纜車換上主題新裝，其中24架纜車與港鐵公司、國泰、天星小輪、星巴克、譚仔三哥米線、西九文化區、華星冰室及大埔振興肉丸等打造主題纜車，其餘超過80架纜車則會披上昂坪360主題霓虹燈主題圖案，標準車廂、水晶車廂與全景纜車同樣換上新裝。
共8晚舉行限定夜航體驗 最後登車時間晚上9時半
纜車將於8個指定晚上舉行限定夜航體驗，日子為7月24日、25 日，以及8月1日、2日、8日、9日、15日及16日合共8天，纜車將延長營運至晚上10時（最後登車時間為晚上9時30 分），乘坐纜車俯瞰大嶼山一帶夜景。
纜車夜航成人門票售200元 一般門票加$100玩足全日
纜車夜航門票即日起發售，成人200元，長者和小童則為100元。若賓客希望從早上玩到晚上，則可選擇在購買一般纜車門票後加購夜航體驗，成人加100元、長者及小童加50元。
市集設退役纜車供打卡 入夜後變懷舊霓虹燈主題大道
另外，昂坪360市集設有退役纜車，是其首次「落地」變身20周年主題「打卡」裝置，麻雀、冰室等「港味」滿滿場景將在市集各處呈現。賓客又可以在市集蓋印「打卡」，部份印章使用特別墨水，讓賓客拼砌出極具收藏價值的螢光明信片。
入夜後，昂坪市集更會搖身一變成為懷舊霓虹燈主題大道，搭配由商業電台製作、多位本地人氣歌手演出的現場音樂會，讓賓客感受日與夜截然不同的氛圍。