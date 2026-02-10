昂坪360優惠｜下月起每月一日$88「回到開幕價」　暑假擬加開夜車

昂坪360今年踏入二十周年，昂坪360表示下月起至12月，每月選定一日推出88元「回到開幕價」，讓本地居民以昂坪360開幕時價錢乘坐成人來回標準纜車，同時計劃於暑假的特定周末延長營運時間至晚上，並推出「我的大日子慶祝禮遇」，市民於生日、結婚周年或畢業等日子前往昂坪360，可獲贈一枚特別紀念徽章，以及在昂坪市集商戶免費換領指定小食。昂坪360亦將展開全球故事招募活動，寫下與昂坪360有關的「大日子」故事，有機會獲得雙人三日兩夜旅遊套票，名額5個。



昂坪360董事總經理董沛銓表示，昂坪360能夠走過二十年全賴每一位賓客的支持與陪伴，為表達感謝而特地準備了一連串精彩活動。（倪清江攝）

昂坪360為慶祝二十周年，將由下月起至12月，每月選定一日，推出88元「回到開幕價」，讓本地居民以昂坪360二十年前剛開幕時的優惠價錢，乘坐成人來回標準纜車。董事總經理董沛銓表示，「回到開幕價」只限港人，乘客需親自購票並核對身份證。昂坪纜車亦計劃於暑假的特定周末延長營運時間至晚上，初步計劃夜航至晚上9時，已取得機電署准許；部份纜車車廂將營造霓虹燈效果。此外，昂坪市集會點亮經典港式霓虹燈，再請來本地流行歌手進行現場音樂表演。

昂坪360指，去年平均每日接待4,850名賓客，按年上升。董沛銓表示，昂坪360能夠走過二十年全賴每一位賓客的支持與陪伴，為表達感謝而特地準備了一連串精彩活動，包括夜間纜車、『我的大日子慶祝禮遇』，及夜間現場音樂表演等。

昂坪360指，去年平均每日接待4,850名賓客，按年有所上升。（倪清江攝）

昂坪360表示，今年特別為生日優惠「加碼」，推出全新「我的大日子慶祝禮遇」。即日起，賓客無論是生日、結婚周年還是畢業的「大日子」，只要蒞臨昂坪360即可獲贈一枚特別紀念徽章，以及在昂坪市集商戶免費換領指定小食。昂坪360又提供免費電子屏幕展示服務，讓賓客的慶祝相片免費展示在昂坪市集內的電子屏幕上。

賓客亦可選擇佈置纜車及跟拍服務，為旅程留下更獨特的回憶。換領禮遇的賓客必須出示相關證明，包括身份證、護照、結婚證書、畢業證書。佈置纜車服務只限選擇私人包廂的賓客，並必須提前預約。

昂坪360表示，今年特別為生日優惠「加碼」，推出全新「我的大日子慶祝禮遇」。即日起，賓客無論是生日、結婚周年還是畢業的「大日子」，只要蒞臨昂坪360即可獲贈一枚特別紀念徽章。（倪清江攝）

本地居民生日優惠今年延續，只要出示香港身份證，本地居民於生日當日可以換領免費來回纜車（標準車廂）門票，最多三名同行者購買來回纜車（標準車廂）門票可獲八折優惠！

下月昂坪360將推出「大日子」故事全球募集活動，邀請全球賓客透過昂坪360官方平台，分享他們在昂坪360發生的特別故事與難忘時刻。寫下最令人印象深刻故事的五位賓客，將可獲得雙人三日兩夜旅遊套票，包括飛往香港的雙程機票，以及兩晚酒店住宿。此外，昂坪360還會為得獎者在昂坪纜車及昂坪市集度身訂造「大日子」慶祝活動。