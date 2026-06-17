昂坪360慶祝20周年　即日推出港人1+1半價門票　暑假辦夜間纜車

昂坪360為慶祝20周年，今日（17日）預告暑假將推出夜間纜車之旅，全線108架纜車換上夜光新裝。另為回饋本地居民，即日起推出「1+1纜車優惠日間套票」，所有本地居民購買一程水晶車廂及一程標準車廂門票，均可享有半價預售優惠，成人門票減半後為165元、長者及小童優惠後分別為97元及92元，優惠門票使用日期為6月23日至8月31日。



昂坪360預告暑假將推出夜間纜車之旅，全線108架纜車換上夜光新裝。(昂坪360圖片)

昂坪360預告暑假將推出夜間纜車之旅，全線108架纜車換上夜光新裝。(昂坪360圖片)

董事總經理董沛銓：昂坪市集更會化身懷舊霓虹燈大道

昂坪360董事總經理董沛銓表示，昂坪360在20年來共接待過2,600萬名賓客，與香港人一起成長，因此推出半價優惠日間套票回饋本地居民，並預告本月底會宣佈更多慶祝活動，包括暑假推出夜間纜車之旅，全線108架纜車換上夜光新裝，昂坪市集更會化身懷舊霓虹燈大道。

昂坪360為慶祝20周年，推出港人限定半價預訂來回纜車 （一程水晶及一程標準車廂）日間門票。(昂坪360圖片)

昂坪360為慶祝20周年，推出港人限定半價預訂來回纜車 （一程水晶及一程標準車廂）日間門票。(昂坪360圖片)

半價來回日間門票包括一程水晶及一程標準車廂 不適用於纜車夜航

由即日起至今年8月31日，本地居民可以在昂坪360官方網站，以半價預訂來回纜車 （一程水晶及一程標準車廂）日間門票。成人門票原價330元，現特價165元；長者及小童門票原價分別為195元及185元，優惠後票價分別為97元及92元。門票使用日期為6月23日至8月31日。此套票不適用於纜車夜航。

昂坪360公布，昂坪市集6月23日起將率先開始20周年慶典，退役纜車車廂首次「落地」，變身20周年主題「打卡」裝置，化身麻雀房、冰室、地鐵站等「港味」滿滿場景。

夜航體驗票價、音樂會表演嘉賓及更多詳情，將於今月底起陸續公開。