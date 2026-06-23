洪水橋拖女屍案　法醫指事主胸腹私處多處燒傷　不大可能自行造成

男子涉在洪水橋住所殺死女友，再以板車運走屍體，案件今（23日）在高等法院續審，控方傳召法醫作供。法醫指，事主身上有多處瘀傷和擦傷及骨折，但部份傷勢相信是處理屍體時造成，但事主身上逾五成的燒傷，則是被淋腐蝕性物質造成，且傷胸腹、四肢及私處，部份傷勢嚴重，不大可能是由她自行做成。但相信其致命原因是窒息，被告曾稱在事主口鼻包裹保鮮膜時聽到「啊」一聲，法醫認為事主當刻仍在生。



被告吳家聲，29歲。他被控於2022年4月28至29日在港謀殺葉芷清（30歲），和阻止合法埋葬葉的屍體。

被告吳家聲(中)否認謀殺。(資料圖片)

女死者葉芷清的屍體被棄布街上。(資料圖片)

事主部份傷勢是死後處理屍體時造成

替事主解剖的法醫傅家聰指，事主身高為1.59米，體重64公斤，中等身材。她身上有多處瘀傷和擦傷，包括在頭、頸、腹和雙手等。部份傷勢是事主死後，處理其屍體時造成。此外，事主的後腦內有一個大面積的瘀傷。就事主的肋骨有多處骨折，法醫指可能有人替事主急救時造成。

多處燒傷包括私處

此外，事主亦有多處由腐蝕性物質引致的燒傷，約佔身體皮膚的五成半，分布在胸、腹、四肢和私處，部份燒傷傷勢嚴重。其中雙腳大腿的燒傷是滴流狀，法醫認為，該燒傷是事主站立時，腐蝕性液體淋向她，液體流向腳部，在雙腳形成滴痕。此外，部份燒傷則是事主站著或躺著時造成。

窒息是事主的致死原因

法醫指，事主的死因為頭部受傷和大面積皮膚被腐蝕性物質燒傷，之後窒息。法醫解釋，窒息是事主最終致死的原因，並解釋事主的口鼻被保鮮膜包著。此外，事主頭部內外均有傷勢，造成大量出血。

淋腐液的傷勢不可能事主自行造成

法醫亦指，事主身上的燒傷非常不可能是她自行淋腐蝕性液體造成，並解釋此舉會引致劇痛，難以繼續。

被綑膜捲頭時事主仍在生

就被告在錄影會面稱，以包裝綑膜捲事主的頭時，事主發出「啊」一聲，法醫指若事主發出「啊」一聲，顯示事主當時仍在生。

事主屍體未分解至能發聲的程度

辯方則指，不能排除事主的部份瘀傷和擦傷，是她自行造成，法醫同意，並指不能確定個別傷勢的成因。辯方亦問，一個人死後，屍體有否可能發生聲音。法醫則指，屍體分解過程中，體內或產生氣體，當氣體排出時會發出聲音，但指此過程需要數天。而事主未分解至此程度，極不可能發出聲音。

案件編號：HCCC340/2024