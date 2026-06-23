3名懲教員涉偷電視　懲教助理認帶被告了解儲物室　否認曾說攞啦

東頭懲教所3懲教員涉偷運電視回宿舍案，今於區域法院（23日）續審。一級懲教助理鄧萬昌作供，辯方盤問時指首被告當日曾問鄧，可否拿電視「畀宿舍同事睇」，指鄧答：「OK，攞啦。」鄧否認，指首被告只稱說想了解一下儲物室擺放了什麼，故他曾帶首被告去看看。辯方質疑鄧錄口供時未有提及，鄧即稱他在庭上翻看閉路電視後突想起。



一級懲教助理鄧萬昌供稱，他隸屬中班維修及保養組，當日應⾼級懲教主任蕭詠禧指示，與同僚蔡炳文和翟樹仁到儲物室搬走過期醫療物資。

一級懲教助理鄧萬昌供稱當日只曾帶被告到儲物室了解情況。(陳曉欣攝)

辯方律師指，首被告胡漢傑(圖)當日曾問鄧萬昌可否拿電視回宿舍。(陳曉欣攝)

鄧只認帶同事了解儲物室

辯方盤問時指，首被告當天9時許曾問鄧，可否拿電視「畀宿舍同事睇」，指鄧答：「OK，攞啦。」鄧否認，稱當時首被告說想了解一下，儲物室擺放了什麼，因為他工作了一段時間仍未了解，鄧便帶首被告去看看。辯方質疑，鄧錄口供時表示不記得當時做過什麼，今日卻記起。鄧稱他庭上翻看閉路電視後憶起。

辯方質疑曾談及搬電視 鄧否認

辯方續引用閉路電視片段指，在早上9時41分時，鄧、首被告和陳偉球（音譯）3人曾有對話，陳叫首被告搬電視上垃圾車，並稱為免弄髒電視，要用垃圾袋包好。鄧否認，指3人當時只是在說笑。

被告胡漢傑（49歲）、胡裕輝（52歲）及文偉傑（49歲），胡漢傑及文偉傑同被控1項入屋犯法罪，指他們2024年3月15日在赤柱東頭懲教所附屬大樓地下3號飯堂儲物室後，偷竊4部電視機。首及次被告被控1項將未經授權的物品攜離監獄罪，即4部電視機。次被告被控1項處理贓物罪，指他同日處理4部贓物電視機。

案件編號：DCCC 359/2025