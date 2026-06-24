宏福苑聽證會揭「踢腳板」加劇火勢　勞工處：正修守則訂防燃要求

宏福苑大火獨立委員會周一（22日）的聽證會首次披露大維修工程多項臨時物料測試結果，除備受關注的棚網和封窗發泡膠板外，工程所採用的帆布、中空板及「踢腳板」同樣屬易燃物料，會產生燃燒滴落物，加劇火勢蔓延。



就「踢腳板」及帆布防燃標準，勞工處周二晚（23日）回覆《香港01》指，據勞工處棚架工作守則，棚架上的保護幕、如帆布需具備適當的阻燃特性，並符合認可標準的要求，才可採用。



勞工處指，正修訂棚架相關的工作守則，包括為俗稱「踢腳板」的棚架底護板訂定物料要求，以確保用料的強度足夠防止棚架上的工人墮下，並同時能夠減低火警風險，以及訂定保護幕需遵從《註冊承建商作業備考85》等相關要求，進一步確保防護物料符合所需的阻燃效能標準。



2026年4月20日，宏福苑居民首日上樓執拾物品。（資料圖片/湯致遠攝）

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片/夏家朗攝）

政府化驗所法證事務部總化驗師李詠文周一作供稱，為測試大維修期間使用的臨時保護物料之安全性，政府化驗所挑選了宏志閣天井、宏盛閣工作平台及宏昌閣起火現場的綠色棚網、藍白色帆布等樣本進行燃燒實驗。

李詠文稱，現場大量檢獲的其餘工程物料，包括移開冷氣後鋪設的瓦通板、發泡膠板、踢腳板及多款不同厚度的保護板，在測試中均表現出極度易燃的特性，「無任何自己想熄嘅跡象，好快燃燒」。全數大維修保護物料中，只有如鋁膠板等四款特定材質較不易燃；另外，9亳米的中空板亦比2亳米和5亳米的耐燃。

大埔宏福苑大火後情況。（資料圖片/湯致遠攝）

勞工處：帆布需具備適當阻燃特性並符合認可標準才可採用

勞工處回覆稱，根據《建築地盤(安全)規例》（第59I章），建築地盤的承建商須採取足夠的措施，包括在工作平台架設適當的底護板（俗稱踢腳板），以防止地盤內有任何人從高度2米或以上的地方墮下，因此底護板亦須選用合適的物料，並確保其構造良好及具有足夠的強度。此外，根據勞工處的棚架工作守則，棚架上的保護幕（如帆布）需具備適當的阻燃特性，並符合認可標準的要求，才可採用。

正修訂棚架工作守則 確保「踢腳板」足夠防工人墮下並能減火警風險

勞工處正修訂棚架相關的工作守則，包括為棚架底護板訂定物料要求，以確保用料的強度足夠防止棚架上的工人墮下，並同時能夠減低火警風險；以及訂定保護幕需遵從《註冊承建商作業備考85》等相關要求，進一步確保防護物料符合所需的阻燃效能標準。