骨科分流計劃｜物理治療師介入助脊椎痛症及早分流　把握黃金治療

醫管局自2024年起推行的「骨科分流計劃」見成效，該計劃旨在有物理治療師及早介入脊椎痛症患者療程，為患者痛症進行評估，及時作出分流和適當護理。由過去未有計劃前，病者輪候時間可長達100個星期，至推行計劃後，即使是穩定個案患者，也可於兩至四星期內，獲分流到早期物理治療，大幅縮減輪候時間。威爾斯親王醫院高級物理治療師梁詩敏指，計劃讓部份嚴重個案能夠及早被識別，把握治療黃金時機。



於2024年起推行的骨科分流計劃，目標是讓脊椎痛症病人及時作出分流和適當護理。（彭紹殷攝）

物理治療師模擬和示範治療過程。（彭紹殷攝）

脊椎痛症者輪候分流以往可長達100周 計劃大幅縮減時間

脊椎痛症作為都市病，病人以往輪候時間甚長，可長達為期100個星期或以上的時間。醫管局自2024年起推行「骨科分流計劃」，由骨科與物理治療部合作，目標是讓脊椎痛症病人及時作出分流和適當護理。

其中在推行該計劃的沙田威爾斯親王醫院，由綜合模式的專職醫療診所主理，將所有脊椎痛症的個案交由物理治療師在早期為患者評估、篩查及進行分流。物理治療師會為病人進行一連串檢查，包括臨床觀察姿勢和步態、頸椎壓頂試驗、神經系統檢查及神經張力測試等。治療師會依據病症對病人日常生活的影響、痛症程度等標準評估，將病人分為穩定個案、緊急症狀或複雜問題個案。

穩定個案病人會獲發小冊子，專門提供有關如何在家進行適當治療的資訊。（彭紹殷攝）

物理治療師及早介入 若病者痛症有惡化 立刻分流至骨科專科門診

若病人屬緊急症狀或複雜問題，即因脊椎痛症而引發大小便失禁、上肢下肢功能減弱、走路不穩定、脊髓病變等，即可使用快速通道分流到骨科專科門診。若病人被評估為穩定個案，將會分流到早期物理治療，接受為期兩至四星期身體評估、教育家居運動和日常護理等，其後按照病人情況再轉介到物理治療門診服務，甚至可以結束專科跟進，其間物理治療師會一直介入療程。威爾斯親王醫院高級物理治療師梁詩敏指，病人的病情有可能出現惡化，物理治療師會依據病人的情況，適時為病人分流到骨科專科門診。

威爾斯親王醫院高級物理治療師梁詩敏指，計劃讓部份嚴重個案能夠及早被識別，把握治療黃金時機。(彭紹殷攝）

計劃旨在合適的時間為合適的病人提供合適的治療

梁詩敏指，由2024年10月起至2025年12月期間，有2,472位病人經物理治療師評估和分流，有28.8%病人經評估和分流後接受物理治療療程，有1.9%病人評估為緊急或複雜個案，需要轉介到骨科適時跟進。另外，綜合診所平均輪候時間為2.66日，相對於計劃預估的兩至八個星期為短。她又指，計劃目的並非主要減低輪候時間，重點旨在合適的時間，為合適的病人提供適時治療，把握黃金治療機會。

梁敏詩亦分享兩個接受骨科分流療程的病人個案。其中一位病者為75歲退休男長者，有右側坐骨神經痛，步行困難且耐力極差，他向家庭醫學診所求醫，於今年5月下旬轉介至威爾斯親王醫院骨科專科門診，經分流為穩定新症，獲安排參與骨科分流協作計劃，一個多星期後獲物理治療師評估和分流。

另一個案是38歲維修工人，去年底遇交通意外導致下背痛及左下肢放射痛，他在私營醫療機構進行磁力共振掃描，發現有椎間盤突出、左側神經受壓，於今年5月底獲轉介至威爾斯親王醫院骨科專科門診，獲安排參與骨科分流協作計劃，一星期後接受物理治療師分流和評估。

威爾斯親王醫院矯形外科及創商科榮譽部門主管羅尚尉醫生指，希望骨科專科醫生及專科門診護士作為病人的臨床夥伴，建立緊密關係。（彭紹殷攝）

未來提供專業培訓 為病人建立臨床夥伴

威爾斯親王醫院矯形外科及創商科榮譽部門主管羅尚尉醫生提到，將會進行持續培訓，讓更多物理治療師提供肌肉骨骼專科進階專業課程，為期大約3年，亦會加強為肌肉骨骼科病人進行分流及治療的能力。他亦希望強化臨床夥伴關係，病人可以與骨科專科醫生及專科門診護士建立緊密合作關係，並且優化服務模式。