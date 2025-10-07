行路｜日行幾步最安全？骨科專家揭「黃金步數」：夠運動唔傷膝

走路，作為一種簡單易行且性價比極高的鍛鍊方式，成為很多人的首選。愈來愈多的研究表明，每天適量增加走路步數不僅能促進健康，還能延長壽命！



然而，有不少人擔心：多走路真的不會傷膝蓋嗎？究竟走多少步，既能有效鍛鍊身體，又能避免損傷膝關節呢？

「最佳步數」出爐：每天走這個步數，最利於保護膝關節

2025年2月，中南大學湘雅醫院研究團隊在《風濕病年鑑》上發表的一項研究，探討了「每天走路步數與膝關節骨關節炎」之間的關聯，並發現了最有利於預防膝關節疾病的步行量。

研究顯示，每天走大約8000步最為理想。這種強度和數量的步行不僅可以增強肌肉力量、改善關節穩定性，還能有效減輕關節負擔。然而，當步數超過8000步時，對關節的益處將不會再增加。

《風濕病年鑑》研究文章（人民日報提供）

膝關節骨關節炎是最常見的一種關節退行性病變，就是人們常說的膝關節骨質增生、長骨刺等。

而目的性步行指的是步伐頻率≥60步/分鐘的步行活動，這種類型的步行往往是有計劃和目標導向的。看來以後如要將走路當作鍛鍊，還是要適當加大步幅+加快速度，且避免過度。①

每天鍛鍊走8000步，「性價比」確實高

江蘇省中醫院骨傷科主任醫師孫魯寧曾在其公號刊文介紹，走路的步數不是愈多愈好，要因人而異，適度的運動量才是最好的。

對於那些平時沒有多少運動的人來說，走路過多很容易導致膝蓋受傷和膝蓋疼痛。特別是一些肥胖的人，體重過重，關節容易磨損。如果走得太多，關節的磨損程度會增加，引起膝關節疼痛。②

除了要考慮膝關節，還有研究顯示，每天走8000步確實好處很多：

（1）每天走8000步，降低死亡風險獲益大

2022年《柳葉刀-公共衛生》發表的一項研究，確定了不同年齡人群的每天最佳行走步數，降低死亡風險的獲益最大：③

18-60歲最佳步數：8000-10000步

60歲以上最佳步數：6000-8000步



2023年《歐洲預防心臟病學雜誌》發表的一項研究顯示，多走路對長壽有好處。每天多走路與降低死亡風險之間可能與多種因素有關。

比如，走路可能有助於促進下肢靜脈迴流和血液循環，保護心臟；增強心肺功能，改善血壓、血糖、膽固醇、情緒、認知、記憶和睡眠；鍛鍊身體協調能力和平衡感等，進而促進心血管和整體健康水平的提升，降低心血管疾病、癌症、糖尿病等多種疾病的發病和死亡風險。④

（2）每天走8000步，降低高血壓效果理想

2021年發表在《臨牀高血壓雜誌》上的一項研究發現，快走堅持3個月後，大部分人的血壓下降了2-3毫米汞柱左右。對於高血壓患者，每天快走4000-8000步對於降低高血壓可達到理想效果。⑤

（3）每天走8000步，降低6種慢性病風險

2022年《自然·醫學》上發表的一項研究發現，每天走8000多步，可以降低6種慢性病發生風險，包括：阻塞性睡眠呼吸暫停、肥胖症、2型糖尿病、高血壓、胃食管反流病、重度抑鬱症。⑥

每天下午6點後走路鍛鍊，健康益處最大

走路鍛鍊隨時隨地可以進行，如果想要拿出固定時間鍛鍊，更推薦每天下午6點以後鍛鍊。

2024年《肥胖》期刊上發表了一項研究發現，一天中最佳運動時間是每天下午6點以後，此時進行運動最有利於降低血糖⑦。同時，每天下午6點以後運動對健康益處最大，可以把心血管疾病、微血管疾病、全因死亡風險降到最低。⑧

北京大學第三醫院運動醫學科副主任醫師梅雨2024年在醫院公眾號刊文介紹，走路是一種中低強度的有氧運動，每次鍛鍊建議30-40分鐘，可以起到對心肺功能和關節的鍛鍊作用。

平時正常走路的情況下，步頻是每分鐘80-100步，鍛鍊時步頻可以稍微快一些，大概在每分鐘100-120步，步幅也更大。走路鍛鍊前應熱身，鍛鍊時需要擺臂。此外，應選擇適宜的鞋，避免受傷。⑨

