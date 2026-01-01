坐骨神經痛｜骨科醫生料李家超病情屬中度　由腰椎退化引起難根治

第八屆立法會議員元旦（1月1日）宣誓就職，行政長官李家超監誓時，左手不時放在茶几上支撐身體，旁邊更有一支拐杖。特首辦回應指，李家超患有坐骨神經痛。



骨科醫生黃仕雄分析指，李家超年輕時任職警察，工作非常操勞，通過今日的舉止可推斷屬於中度坐骨神經痛。他又指，中老年人的腰椎開始退化，若年輕時長期坐姿不當，年長後將患有腰椎管狹窄症，從而引起坐骨神經痛，需安排藥物及物理治療，嚴重者更要做手術才能紓緩，因此他呼籲年輕人需注意坐姿是否正確，並提供多個預防貼士。



李家超監誓時，身旁放了一個茶几。（廖雁雄攝）

李家超為新一屆立法會議員監誓時，左手按着身邊茶几。（廖雁雄攝）

行政長官李家超今日監誓時，身旁放有一個茶几，他的左手不時放在茶几上支撐身體，茶几旁則有一支拐杖。特首辦沒有補充何時確診及會否影響餘下工作等問題。

骨科醫生：李家超年輕時任職警察工作操勞 或因而患坐骨神經痛

骨科醫生黃仕雄分析指，特首李家超年輕時任職警察，工作非常操勞，或因而患上坐骨神經痛，而通過他需要拐杖輔助，並透過茶几支撐身體，可估計患有中度坐骨神經痛。

骨科醫生黃仕雄表示，坐骨神經痛通常由腰椎一直延伸至小腿，屬長者較常見的病痛。（ICACChannel影片截圖）

腰椎退化引致腰椎管狹窄症 嚴重者需做手術紓緩

黃仕雄表示，坐骨神經痛是一種病徵，有別於普通的腰骨痛，病人的痛楚通常由腰椎一直延伸至小腿，屬長者較常見的病痛，例如他的病人佔兩成患有坐骨神經痛，僅次於膝關節痛。

黃仕雄指出，由於中老年人的腰椎開始退化，若年輕時長期坐姿不當，隨着年紀漸長可能患有腰椎管狹窄症，以致腰椎骨刺或黃韌帶肥厚壓迫神經，引起坐骨神經痛，需要透過保守治療，即藥物及物理治療紓緩痛楚。

黃仕雄續指，有一半病人接受保守治療後，也不能有效紓緩痛楚，最終需做手術治療。「企幾個字、企半個鐘都有困難，或者行幾個字都要坐低唞下，呢啲比較嚴重喇。」

其他可能性︰搬重物姿勢不正確或乘坐長途機

不過年輕人也不容忽視問題，黃仕雄舉例指，若彎腰搬運重物時姿勢不正確，可能會引起椎間盤突出；乘坐長途飛機時坐姿不正確，臀部肌肉長期受壓，則有機會患有梨狀肌綜合症，上述情況都會引發坐骨神經痛。

患有椎間盤突出的病人，有七至八成機會可通過保守治療改善，但仍有兩至三成需要做手術；至於梨狀肌綜合症則屬於短期病痛，病人通過保守治療便可痊癒。

宣誓儀式完成後，李家超離開會議廳，與在場人士揮手。（夏家朗攝）

辦公室上班族最高危 需確保背部緊貼椅背

健康身體從年輕做起，黃仕雄表示辦公室上班族最高危，必須留意坐姿是否正確，確保背部緊貼椅背，每隔小時抽一分鐘進行伸展運動，或是離開座位斟水或如廁等；若發現座椅不稱身，則要考慮更換或增添咕𠱸，以免腰椎長期負荷過大。