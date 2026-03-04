黃詠儀醫生離世｜最遲離開也會義診　骨科主任容樹恒：最好嘅醫生

香港中文大學醫院顧問醫生和骨科專科醫生黃詠儀離世，中大醫院今（4日）起在院內設悼念角，讓公眾向她表達心意。今早不少黃醫生的同事及學生前來悼念，在悼念冊上留下字句，有人寫上「陪到你走到人生最後階段，是我的幸福。」與黃醫生共事21年的中大醫院骨科主任、中大醫學院副院長 (內地事務)容樹恒指，對方永遠是門診最遲離開的醫生，遇到有經濟困難病人會不收分文，形容對方是心中「最好嘅醫生」。



有人在場內悼念冊留言，寫下對逝者的思念。（夏家朗攝）

今早來到悼念角有不少人前來悼念，有人在現場痛哭。（夏家朗攝）

香港中文大學醫院顧問醫生和骨科專科醫生黃詠儀，上周四（2月26日）在家人陪伴下離世。中大醫院今日（3月4日）起至3月20日，在醫院內設立悼念角，讓公眾向她表達心意。

悼念角有人痛哭 來自朋友的說話：夠一起成長到今天是我的幸福

今早來到悼念角有不少人前來悼念，部份人與黃醫生不相識，有人在現場痛哭，其後工作人員遞上紙巾。悼念冊上有來自朋友的字句，寫上「您永遠是我人生最好的朋友，我倆能夠從小一起成長到今天，陪到你走到人生最後階段，是我的幸福。」

中大醫院骨科主任容樹恒與黃醫生共事21年，形容對方是他心中「最好嘅醫生」。（夏家朗攝）

與黃詠儀共事21載 容樹恒：我哋好多醫生應該學習嘅榜樣

中大醫院骨科主任、中大醫學院副院長 (內地事務)容樹恒，與黃醫生共事21年，形容對方是他心中「最好嘅醫生」，「佢好唔係單淨係醫術，而係佢對病人嘅關心，佢對年青醫生嘅教導，其實都係我哋好多醫生應該學習嘅榜樣。」

容樹恒指，黃醫生永遠是門診最遲離開的醫生，「佢係叫啲同事走晒，繼續睇病人睇到9點、10點鐘」，遇到有經濟困難的病人時，會不收錢；遇到病情複雜的病人時，會在門診陪伴對方一至兩小時。他續指，黃醫生總是擔心自己做得不夠好，老是說「不好意思」，希望她在天國聽到市民、朋友及同事對她的稱讚，「希望佢唔好再講唔好意思」。

中大醫院物理治療師謝小姐，曾是黃醫生的學生，亦曾與她共事4年，認為對方是一個好醫生，對每一個病人都十分細心，「佢（病人）真係唔明，（黃醫生）都會解釋到所有病人都明為止，佢好有自己嘅堅持。」她憶述，黃醫生喜歡研究新事物，看診至晚上11至12時後，仍會到她任職的部門一同做研究，形容對方是「明燈」，指引自己向前。

物理治療師陳先生，從朋友口中及其他醫生口中聽過黃醫生的名字，雖未曾與對方共事，但仍受其從醫精神啟發。他說：「知道佢有病嘅途中，佢仍然係幫好多嘅病人，甚至少佢仍然係繼續去睇症，佢呢種精神好值得我哋作為醫者學習，希望我哋可以傳承佢呢份善良。」