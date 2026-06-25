《給阿嬤的情書》香港｜開畫4日票房逾$386萬　一周票房榜排名第3

在內地票房賣破18億元人民幣、以純潮汕方言為主的現象級電影《給阿嬤的情書》，6月18日正式在香港公映。根據香港票房有限公司最新公布的每周票房數字，在6月15日至21日的一周，開畫4日的《給阿嬤的情書》票房為3,867,795元，名列第三，而第二位是開畫了10日的《揭密日》，一周票房為4,562,590元，其票房是計足整周7日；榜首是只上映了優先場的《反斗奇兵5》，票房為14,687,090元。



王曉慧在電影《給阿嬤的情書》中飾演葉淑柔。（微博圖片）

電影《給阿嬤的情書》是一部以潮汕語拍攝的電影，當中演員多數為素人，内地票房已超過18億元，成近年最強黑馬。電影以僑批（海外華僑寄回的家書兼匯款）為敘事主線，講述一位潮汕阿嬤的孫子遠赴泰國尋找阿公的故事。

《給阿嬤的情書》6月18日香港公映，文體旅局局長羅淑佩亦有去觀影。（羅淑佩facebook）

只上映了優先場的《反斗奇兵5》票房逾$1400萬排一周票房榜首

根據香港票房有限公司今日（25日）更新的每周票房數字，在6月15日至21日的一周，開畫4日的《給阿嬤的情書》票房為3,867,795元，名列第三，而第二位是開畫了10日的《揭密日》，一周票房為4,562,590元，其票房是計足整周7日；榜首是只上映了優先場的《反斗奇兵5》，票房為14,687,090元。

《一個部門的誕生》上映4日票房收$1,826,600。（IG圖片）

《一個部門的誕生》開畫首4日收逾$182萬

至於由麥天樞執導及編劇、白只、廖子妤、梁雍婷、麥沛東等主演的《一個部門的誕生》（Dog Day Evening），開畫4日票房收1,826,600元，在每周票房榜排第6。《一個部門的誕生》故事取材自2014年有線寬頻終止服務糾紛引發的持刀傷人事件，講述一名市民為求解除電視台月費合約而脅持人質，從而側寫現代服務機構運作中的荒誕現象。