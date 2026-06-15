《給阿嬤的情書》南枝賣的「無米粿」是甚麼潮汕美食？

潮汕方言電影《給阿嬤的情書》是2026年中國的「現象級」電影，萬千觀眾被劇情感動的同時，也可能留意到片中出現不少潮汕特色食品，例如南枝開店賣的「無米粿」......因電影而走紅的「無米粿」，到底是甚麼美食？



「無米粿」以韭菜為主要餡料

《給阿嬤的情書》中，無米粿可能是唯一直接「標示」名稱的潮汕食品。圖為片中南枝掛起無米粿店的招牌。

《給阿嬤的情書》中，無米粿可能是唯一直接「標示」名稱的潮汕食品。圖為片中南枝掛起無米粿店的招牌。（網上圖片）

「無米粿」可能是《給阿嬤的情書》片中出現次數最多的食物。最起碼，它是唯一打出招牌、讓大家直觀知道名字的食物。看過電影的觀眾，會記得南枝經營的「謝記無米粿」，以及這種名稱有點莫名其妙的食物。

先明確說明，南枝賣「無米粿」的地點是泰國，惟「無米粿」不是泰國食品，而是她故鄉潮汕的一種很常見小吃。它以韭菜為主要餡料，又稱為「韭菜粿」。

《給阿嬤的情書》中，南枝的角色有情有義。（網上圖片）

在潮汕地區，乃至福建、台灣等地，人們把用米粉、麵粉、番薯粉等加工製成的食品，都稱為「粿」，例如紅桃粿、筍粿。對潮汕人來說，「粿」是生活的一部份。他們的先輩「過番」南洋（到東南亞謀生），把不同粿品帶到當地，「無米粿」是其中一種。

「無米粿」最早甚麼時候出現，難以考究了，但它的起源應該與大米緊張有關。

「無米粿」蒸熟煎香佐辣椒醬

潮汕各地的無米粿外形有些微分別，有的較扁，有的較圓厚。圖為食店推出《給阿嬤的情書》同款無米粿。

潮汕各地的無米粿外形有些微分別，有的較扁，有的較圓厚。圖為食店推出《給阿嬤的情書》同款無米粿。（視覺中國/當代中國授權）

傳說潮汕的一位婦人，眼看家中沒米，於是找來番薯粉來做粿皮，加入韭菜等餡料做成粿。它是掌心般大小的圓形，粿皮晶瑩剔透，口感軟糯，又特別能襯托韭菜餡料的香味，更重要是沒用到珍貴的大米，故很快傳開。這種粿因「無米」而生，就叫「無米粿」。

無米粿至今在潮汕地區仍非常流行，人們一般會把它蒸熟，然後油煎至金黃微脆，再佐以潮式辣椒醬食用，《給阿嬤的情書》裏便有此情節。

看過《給阿嬤的情書》的觀眾是否覺得這場景似曾相識？這是揭陽市的揭西棉湖，南枝的謝記無米粿就在此取景。

看過《給阿嬤的情書》的觀眾是否覺得這場景似曾相識？這是揭陽市的揭西棉湖，南枝的謝記無米粿就在此取景。（視覺中國/當代中國授權）

電影上映後，潮汕地區一些食店打出「南枝同款無米粿」的廣告，吸引遊客。為電影劇組提供「無米粿」，並教授南枝做粿手勢的，是揭陽榕城區一家有近30年歷史的老店，該店已成為遊客打卡熱點。

再有一個問題：在電影中南枝的父親兩、三次說到「無米粿」能壯陽，是真的嗎？

番薯粉融入潮汕飲食

《給阿嬤的情書》主要在潮汕地區取景，圖為汕頭的小公園。（視覺中國/當代中國授權）

剛才提到「無米粿」的主要餡料是韭菜，中醫認為韭菜能滋補強身，有壯陽之效，所以相關對白不是為了搞笑而胡謅亂道，確有一定根據。

那「無米粿」出現的年代，為甚麼潮汕「無米」，卻又不缺番薯粉？番薯在400多年前的明萬曆年間傳入中國，地少人多的潮汕是中國最早大量種的地區之一。它適應力強、產量高，在物質不豐裕的年代，常用於補充主糧不足；用番薯磨漿製成番薯粉，曾經是潮汕居民的備荒糧。

蠔烙（蠔餅）是潮汕傳統食品，它以番薯粉為原料。（網上圖片）

現在人們已不缺米麵了，而番薯和番薯粉早已融入潮汕人的飲食，大家到潮汕食肆會吃到番薯糜（粥）；潮汕「蠔烙」（蠔餅）傳統做法是用番薯粉做粉漿，而不是麵粉。

最後，《給阿嬤的情書》中亦出現了橄欖菜等其他潮汕食品，這將另文再述。

《給阿嬤的情書》2026年4月底上映，成為票房黑馬。（網上圖片）

（封面圖像由AI生成）

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