李玟CoCo的遺產執行人　指李的主診醫生及救護員涉疏忽　入稟索償

女歌手李玟（Coco）2023年在寓所內疑割傷左手腕致大量出血，送院後搶救不治。其遺囑執行人昨（24日）入稟區域法院，指1名精神科醫生及2名救護員涉疏忽，向他們索償。司法機構網站顯示，案件排期於今年12月7日開庭。



原告是LEE, Ferren May Lin 李美林（李玟原名）的遺囑執行人Wang Fang Chi Frances，被告為王穎姍醫生Wong Wing San Josephine，Lao Tai Fung，Lo Hou On及香港消防處。

女歌星李玟於2023年7月5日離世。（視覺中國）

李玟曾在《我是歌手》演繹《臥虎藏龍》主題曲〈月光愛人〉(片段截圖）

李玟。（李玟微博圖片）

李玟是國際知名女歌手。（微博@CoCo李玟）

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根據致命事故條例索償

入稟狀指，LEE, Ferren May Lin 李美林（李玟原名）在2023年7月5日去世，原告根據《致命事故條例》及《法律修正及改革（綜合）條例》，向4名被告索償。

認為精神科醫生涉提供疏忽治療

精神科醫生王穎姍Wong Wing San Josephine是李的主診醫生，李在2022年8月25日至2023年6月23日期間，在被告的診所應診或透過電話問診，原告認為王涉及提供疏忽治療。

指兩救護員亦涉疏忽

第二及第三被告作為救護員，在2023年7月2日將死者由白加道41號白加道柏架別墅5B室，送往瑪麗醫院的救護車途中，涉及疏忽治療。消防處作為二人的僱主，亦須承擔責任。

根據早前的報道指，外傭於下午打掃時發現李玟衝出浴室，手部流血，大驚報警。李玟在姊姊陪同下，由救護車急送瑪麗醫院搶救。據悉警方調查時在浴室的水槽旁，檢獲一把染有血跡的修剪指甲刀鉗。

案件編號：DCPI 2282/2026