李玟CoCo去世｜近日不適暫住胞姊山頂寓所　浴室內疑利器割腕輕生

在本港出生、著名於全球華人圈的歌手李玟（CoCo），於本月5日晚上突傳死訊，享年48歲。據悉李玟於本月2日，在其胞姊Carol位於山頂的寓所內，疑用利器割脈，外傭揭發報案時已無知覺，並且呼吸脈搏俱弱。經送院搶救後一度恢復心跳及呼吸，惟留醫3日後，延至周三（5日）離世。警方回覆指，於本月2日下午接獲報案，指一名48歲女子在山頂一住宅單位內企圖自殺，昏迷送往瑪麗醫院搶救。



【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

李玟原名李美林，洋名Ferren，48歲。李玟近年多次被傳出，與加拿大籍富商老公 Bruce Rockowitz婚變的消息。據了解，李玟近年與丈夫關係轉趨惡化，並被診斷患上抑鬱症。李玟遂於去年（2022年）年底遷出南區壽臣山道愛巢，搬到中環一服務式住宅暫住。據悉，李玫並沒有自殺傾向。除了抑鬱症外，她於今年初亦接受過腿部手術，須服用醫生處方的肌肉鬆弛藥物。

消息稱，李玟於上月底曾因身體不適須住院治療，出院後轉到其胞姊Carol位於山頂的寓所暫住數天。直到本月2日（星期日）下午約1時，李玟與母親、胞姊在寓所內享用午膳，然後到浴室沐浴。

消息稱，李玟起初並無異樣，惟外傭於下午約3時半打掃期間，發現李玟突然衝出浴室，手部流血，大驚報案求助。李玟在姊姊陪同下，由救護車急送瑪麗醫院搶救，據知當時已無呼吸脈搏，經搶救後恢復呼吸心跳，並曾恢復意識。據悉警方調查後，相信有人用利器割傷左手手腕，並在浴室的水槽旁，檢獲一把染有血跡的修剪指甲刀鉗。

《香港01》就事件向警方查詢。警方回覆指，於本月2日下午3時37分接獲報案，指一名女子在山頂一住宅單位內企圖自殺，昏迷送往瑪麗醫院搶救。

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