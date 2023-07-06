李玟CoCo去世｜姐姐回憶送院後已被告知無得救　86歲媽媽唔肯放棄

李玟昨日突然傳出自殺離世消息，家姐李思林證實其死訊，指她於數年前不幸患上抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

李思林好心痛妹妹Coco！（IG@cocolee）

家姐李思林在接受其他傳媒時表示，一直沒想過妹妹會輕生，在病房聽著醫療設備的聲響，每一下都像打入她的心裡，而醫生亦表示妹妹隨時會走，要有心理準備。

她續說，其實李玟送到醫院時，醫生指她腦細胞死亡，已經無得救，但媽媽不肯放棄，希望保住一線生機，86媽的媽媽白頭人送黑頭人，好心酸。最後她亦感謝醫生護士盡心盡力的幫忙。

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