李玟逝世｜首位華語歌手進軍美國樂壇　曾入圍奧斯卡並於NBA演唱

李玟(CoCo)今日驚傳因抑鬱症於家中輕生,昏迷數天後返魂乏術,與世長辭,終年48歲。李玟是首位進軍美國樂壇的華語歌手,她9歲起移居美國加州三藩市,在當地成長,至93年回流香港,以本名「李美林」參加TVB全球華人新秀歌唱大賽,勇奪亞軍,翌年於台灣出碟並爆紅。95年她發行首張英語專輯《Brave Enough To Love》,活躍華語樂壇,出道第二年即入圍第8屆金曲獎世界華人作品類最佳女演唱人獎。



98年世界杯,李玟應世界盃足球賽主辦單位之邀,錄製新曲《顏色》,此曲是亞洲唯一官方認定的代表曲。去到99年,李玟在美國推出英文專輯《Just No Other Way》,主打歌《Do You Want My Love》不僅打進了澳洲Billboard榜、澳洲年終單曲榜和英國,美國Billboard舞曲榜,也使她成為第一個同時進入MTV Asia Hitlist榜和Top 100 Asia Singles Airplay榜的亞洲藝人,成功進軍國際,這張英文專輯更在全球賣破200萬張!

李玟是首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的歌手。

此外,李玟是首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌、首位獲邀於美國洛杉磯華特·迪士尼音樂廳(Walt Disney Concert Hall)舉辦個人演唱會的華語歌手。代表作《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶;其所演唱的《A Love Before Time》曾入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎,並憑此曲之中文版《月光愛人》榮獲「第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲」。

李玟是首位於NBA中場演唱的華語歌手。

她曾參與多個世界盛事,不止一次唱奧運主題曲,包括01年奧運的英語主題曲《One World,One Home》,以及08年與孫楠合唱2008年北京奧運英文版主題曲《Forever Friend》。此外,02年美國NBA休斯頓火箭隊比賽演出,李玟更是首位華人歌手參與美國全國性運動會表演。

李玟不止一次唱奧運英文版主題曲。(視覺中國)

