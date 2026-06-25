醫委會改革｜消息指擬設四級罰則取消緩刑　組織倡訂清晰量刑準則

根據《醫生註冊條例》，倘若有醫生經醫委會研訊後被裁定專業失當，醫委會可作出懲處，包括除牌等。不過過往許多醫生被裁定失當後獲緩刑，被外間質疑懲處的效用。政府將修訂《醫生註冊條例》，消息指，將會取消緩刑安排，並推出四級制罰則，因應醫生的專業失當程度作出不同懲處，最嚴重可永久除牌。社區組織協會幹事彭鴻昌擔心如罰則太寬鬆，則與緩刑分別不大，建議政府制定清晰透明的量刑準則。



政府將修訂《醫生註冊條例》，消息指將會取消緩刑安排，並推出四級制罰則。（資料圖片）

消息指，政府將取消緩刑安排，並推出四級制罰則。其中最嚴重第一級是永久除牌。第二級是有時限除牌，醫生指定時限內不可申請復牌，限期後申請復牌時要經醫委會批准；第三級是有時限停牌，醫生指定時限内不准執業，過後會自動復牌；第四級是有條件執業，醫生滿足特定條件才可執業，否則可要求停牌。至於現時警告和譴責懲處，消息指仍會保留。

訂嚴重罪行名單 干犯國安、強姦等即永久除牌

此外，消息指，日後將容許投訴人及被投訴人就裁決，向醫療審裁團提出覆核。據了解，政府亦會訂立嚴重罪行名單，最嚴重的包括干犯國家安全罪行、強姦、謀殺等，被定罪醫生會即時永久除牌。

彭鴻昌關注政府會否制定清晰透明的量刑準則。（資料圖片/廖雁雄攝）

病人組織關注量刑準則是否清晰透明

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌關注，政府會否制定清晰透明的量刑準則，以便判斷判刑是否合理。他解釋，如果相關懲罰準則太寬鬆，例如大部分均判「有條件執業」，則懲處與緩刑分別不大。

醫療衛生界立法會議員林哲玄亦指，政府可制定量刑指引，例如訂明不同程度的失當行為可被處以第幾級懲處。