七旬漢涉圖殺女兼職　突返兩年前工作舊地　稱插X死你即揮剪狂插

七旬漢涉突重返他兩年前曾任兼職的遊戲機中心，並向一名從未與他共事的女兼職稱：「我插X死你。」並涉用剪刀向她狂插多下，令她的臉、手等多處受傷。遊戲機中心東主在閉路電視見到情況報警。老翁否認企圖謀殺，案件今（25日）在高等法院開審



被告沈松賢，79歲。他被控於2024年4月5日，在深水埗長沙灣道21號地下金寶遊戲機中心，企圖謀殺陳金意。

被告沈松賢否認企圖謀殺，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

被告與事主從未共事

控方開案陳詞指，被告2019年12年曾在涉案的金寶遊戲機中心任兼職，工作3個月後離職。事主2020年在該遊戲機中心任兼職。兩人未曾共事，事主也不認識被告。

被告在事主準備關門時突稱要入店

於2024年4月5日晚上11時45分左右，事主在遊樂場中心準備關門。戴上口罩的被告則進入店內，稱在遊戲機中心遺留手機。事主讓被告在店內尋找，被告其後離開。

被告折返時向事主施襲

惟被告之後折返，並向事主稱：「我插X死你。」然後以剪刀刺向事主。事主試圖逃走，但遭被告阻止。期間，事主失平衡倒地，被告繼續以剪刀刺向事主，事主已不記得被刺了多少次。

東主在閉路電視看到情況報警

兩人糾纏期間，事主大叫救命，被告著她不要發聲。有途人聽到聲音進入店內，遊戲機中心東主亦透過在閉路電視看到事件，並即報警。

被告曾向警員稱有爭拗

警員接報到場時，事主的臉、手和腳受傷，被告則頭部受傷，兩人同被送院。有警員問被告發生何事，被告回應：「爭拗。」警員看過東主提供的片段後拘捕被告。

被告欲認有意圖傷人罪不獲接納

控方亦指，被告原本被控有意圖而傷人罪，其後改控企圖謀殺罪。被告否認企圖謀殺罪，但願意承認有意圖傷人，惟不獲控方接納。

案件編號: HCCC5/2025