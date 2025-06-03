李小龍前替身疑被縱火燒傷　同屋主否認企圖謀殺　指火種無故出現

曾任李小龍替身、有「特技之父」之稱的特技演員陳一言（陳一燕），疑與同屋主不和後拒搬走，有次二人因養狗問題爭執，同屋主涉嫌向陳淋潑易燃液體後點火，又放火燒陳的物品，令陳身體有30%皮膚嚴重燒傷。同屋主否認企圖謀殺及縱火等罪，案件今（3日）在高等法院開審。控方開案陳詞指，被告被捕後否認曾點火，指火種無故出現，或因電線短路引起，他又稱無即時報警因電話無電。



被告孫崗旦（67歲），被控1項企圖謀殺罪及1項有意圖而縱火罪，指他於2021年12月20日，在將軍澳馬游塘村一未登記寮屋，企圖謀殺陳一燕(案發時69歲)及縱火損壞寮屋，及意圖危害陳一燕的生命。他另被控1項有意圖而導致身體受嚴重傷害及1項有意圖而縱火罪作為上述兩項控罪的交替控罪。

事主陳一言(右)是一名特技人，曾任李小龍的替身。（香港動作特技演員公會）

陳一言在80年代是炙手可熱的特技人。

肇事位於馬游塘村的寮屋被燒至火光熊熊。(fb Ma Yau Tong Village 馬游塘村Joey Chan圖片)

警方事後封鎖現場通宵調查。（馮國良攝）

事主陳一言在事件中被燒至身體30%皮膚嚴重燒傷。(資料圖片)

被告邀陳同住惟後來交惡

控方開案陳詞指，在案發前數年，被告讓事主陳一燕搬入被告在將軍澳的寮屋同住，二人均有飼養狗，但二人一同居住一段時間後，關係開始惡化，被告要求陳遷出，惟陳拒絕。

因養狗問題爭執被告潑液後點火

二人在2021年12月20日因養狗的問題爭執，被告用易燃液體潑向陳，並用火機點燃，令陳的身體起火，陳即用水淋熄他身上的火種。被告燃點陳後，隨即焚燒陳的個人物品，火勢迅速蔓延，被告絲毫無損，但陳被焚燒至只餘內褲。

被告指火種無故出現

消防及警方到場將被告拘捕，被告警誡下稱，事發時他與事主同在家中，但他沒有放火，火種無故地突然出現，是由電力短路引起的，被告沒有即時報警，因為他的電話無電。

化驗師指陳的衣物有易燃物

政府化驗師經化驗陳的衣物後發現，衣物上殘留有機混合物二甲苯，而二甲苯為易燃物。事主的醫療報告亦顯示，其上半身有逾30%面積燒傷。

案件編號：HCCC30/2023