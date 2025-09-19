破產漢入不敷支兼要照顧九旬父　走投無路圖與父同死　認企圖謀殺

破產兼職倉務員，月入1.5萬交租要1.1萬，另要每月還2千元債，並要照顧九旬臥床父親，覺走投無路而萌輕生念頭，但又擔心死後無人照顧父親，遂燒炭欲與父同死，幸胞姊及時發現並把二人救回。倉務員今(19日)在高等法院承認一項企圖謀殺，其律師求情時形容本案是悲劇，被告當時承受極大壓力認為已無他法。法官張慧玲明言會判監，但先為倉務員索取心理報告，把案押後至10月10日判刑。



被告區志明，53歲，兼職倉務員。承認一項企圖謀殺罪，指他於2023年8月4日，在沙田赤泥坪村某單位企圖謀殺其父親區邦強。

被告區志明在高等法院承認企圖謀殺其父親。(黃浩謙攝)

胞姊求情指被告孝順且盡力照顧父親

辯方求情時指被告當時承受極大壓力，認為已無解決方法，他現已感到後悔，其姐亦有撰求情信，指被告孝順且一直盡力照顧父親。

官問為何被告未向社工求助

法官張慧玲問被告父親為何未有申請傷殘津貼，或找社工協助。辯方指被告一家未有討論此事，又稱因被告和胞姐的工作時間，其父只會在早上7至10時需獨自一人。他雖然長期臥床，但手仍可以動，可獨自在房，他們覺這安排並無不妥，故亦沒有尋求協助。

父曾跌倒需長期臥床

案情指，被告與父親、胞姊和胞姊的女兒同住涉案單位，被告和父親同房。父親自2022年4月跌倒後需長期臥床，由被告照顧。被告任兼職倉務員，月入1.5萬元，但每月需支付1.1萬元租金。

胞姊及女兒嗅到烟味覺可疑

於2023年8月4日凌晨2時許，被告在房間內燒炭自殺。早上8時許，被告胞姊起床嗅到烟味，之後離開單位。其女兒期後亦在單位嗅到氣味，胞姊與女兒通訊時提及這事，胞姐中午返家推開被告與父的房門，發現房內有炭爐，爐上有燒過的炭，但已沒有火。被告之後起床並遲緩地走到客廳；父親仍有呼吸，手腳輕微郁動，但對女兒的說話未有回應。於下午4時許，事件報警。

指父亦曾稱不想太長命

警員查問時，被告承認因欠債而燒炭自殺，父親並不知情，但稱其父曾稱不想「太長命」。被告因此被捕，他在錄影會面補充，他破產後需每月需還2千元。他當時有11萬的欠債，需借錢交租和還「卡數」。案情指被告於2022年8月被頒令破產，截至2024年1月時，他有兩筆欠債，合共約25.1萬元。他自2023年3月起，拖欠業主租金。

擔心死後無人會照顧父親

被告稱他2023年6月，因欠債萌自殺念頭，並把10多塊炭，放入炭爐燃燒，並關上門窗。房內原本無開冷氣，但他和父親感到熱而開冷氣。被告認為他死後無人會照顧父親，因此想和父親一同輕生。

父去年因新冠病毒和肺炎去世

父親被送院救治，檢驗發現他一氧化碳中毒，但未達致命程度。其後，他的情況變得穩定，並於同月24日出院，獲安排至老人院居住。至2024年3月，他因新冠病毒和肺炎去世。

案件編號：HCCC414/2024